Curtiembres estarían tramitando permisos ilegales, dice la CAR y anuncia operativo

La Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca realizó el miércoles 8 de octubre una mesa de trabajo con los propietarios de curtiembres (procesan pieles animales), para hacer seguimiento al cumplimiento de su compromiso de reducir la contaminación y el impacto ambiental sobre del río Bogotá. Sin embargo, el encuentro terminó en un llamado de atención a los representantes de esta industria que opera en los municipios de Villapinzón y Chocontá.

¿Por qué el llamado de atención?

Según informó el director de la Corporación, Alfred Ignacio Ballesteros, hubo gran inconformidad por la baja asistencia de los industriales del cuero a la reunión ya que, de las 110 empresas convocadas solo asistieron 40. Para completar, que se habían generado permisos de vertimientos a más de 50 compañías, sin que se observen resultados sobre la calidad del afluente.

“Qué tristeza que en mis últimos recorridos he visto que el río está igual o peor que hace 15 años y me pregunto: ¿sirvió de algo otorgar 54 permisos? ¿O simplemente se están usando para evadir los operativos de control y decir ‘somos legales’?”, cuestionó Ballesteros.

De igual manera, el funcionario añadió que vienen trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y han detectado un comercio irregular de certificaciones de manejo de vertimientos, que algunas curtiembres estarían gestionando con empresas ubicadas en diferentes zonas del país. Por ello, señaló la necesidad de fortalecer las operaciones de alto impacto en estas áreas, con el fin de realizar las verificaciones correspondientes.

Cabe resaltar que de esta mesa de trabajo estuvieron presentes diputados, funcionarios de la gobernación de Cundinamarca y autoridades municipales. Al final, Ballesteros advirtió que mientras estas gestiones avanzan, la corporación seguirá actuando en la aplicación de la autoridad y en el desarrollo de operativos de control y vigilancia.

