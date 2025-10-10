Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Cundinamarca

Curtiembres estarían tramitando permisos ilegales, dice la CAR y anuncia operativo

Tras una reunión, sobre los compromisos por reducir la contaminación del río Bogotá, el director de la CAR dijo que algunas empresas estarían vinculadas a esta práctica y anunció trabajo con la Fiscalía.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
11 de octubre de 2025 - 12:42 a. m.
CAR ha otorgado más de 50 permisos de vertimientos sin que se observen resultados sobre la calidad del río.
CAR ha otorgado más de 50 permisos de vertimientos sin que se observen resultados sobre la calidad del río.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca realizó el miércoles 8 de octubre una mesa de trabajo con los propietarios de curtiembres (procesan pieles animales), para hacer seguimiento al cumplimiento de su compromiso de reducir la contaminación y el impacto ambiental sobre del río Bogotá. Sin embargo, el encuentro terminó en un llamado de atención a los representantes de esta industria que opera en los municipios de Villapinzón y Chocontá.

Lea más: Amenaza de explosivo en U. Nacional: Distrito realiza monitoreo y pide información

¿Por qué el llamado de atención?

Según informó el director de la Corporación, Alfred Ignacio Ballesteros, hubo gran inconformidad por la baja asistencia de los industriales del cuero a la reunión ya que, de las 110 empresas convocadas solo asistieron 40. Para completar, que se habían generado permisos de vertimientos a más de 50 compañías, sin que se observen resultados sobre la calidad del afluente.

Más noticias: Barbería en Ciudad Bolívar funcionaba como punto de venta de Tusi y marihuana

“Qué tristeza que en mis últimos recorridos he visto que el río está igual o peor que hace 15 años y me pregunto: ¿sirvió de algo otorgar 54 permisos? ¿O simplemente se están usando para evadir los operativos de control y decir ‘somos legales’?”, cuestionó Ballesteros.

De igual manera, el funcionario añadió que vienen trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y han detectado un comercio irregular de certificaciones de manejo de vertimientos, que algunas curtiembres estarían gestionando con empresas ubicadas en diferentes zonas del país. Por ello, señaló la necesidad de fortalecer las operaciones de alto impacto en estas áreas, con el fin de realizar las verificaciones correspondientes.

Le puede interesar: Con COP 8.000 millones reforzarán seguridad en Transmilenio, pero sin más policías

Cabe resaltar que de esta mesa de trabajo estuvieron presentes diputados, funcionarios de la gobernación de Cundinamarca y autoridades municipales. Al final, Ballesteros advirtió que mientras estas gestiones avanzan, la corporación seguirá actuando en la aplicación de la autoridad y en el desarrollo de operativos de control y vigilancia.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com

Temas recomendados:

Cundinamarca

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

Bogotá

Servicios

Medio ambiente

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.