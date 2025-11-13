El futuro de los trenes en Colombia: Un foro que se tomará Cundinamarca Fest 2025

Del 13 al 16 de noviembre se realizará la edición 2025 del festival. Este año la novedad viene de la mano con la música: habrá tres megaconciertos para toda la familia con artistas de la talla de Atercipelados, Fonseca, Wisin y Nanpa Básico. Foto: Gobernaci

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

No todo será entretenimiento en el Cundinamarca Fest 2025. La Gobernación anunció que en la inmensa variedad cultural y artística que habrá en el festival, también se abrirán espacios para debatir sobre el futuro del departamento.

Aunque el festival estará compuesto por una mezcla de deporte, gastronomía, arte y emprendimiento de los 116 municipios, el gobernador Jorge Emilio Rey anunció que el tren de cercanías también tendrá protagonismo en el festival.

Se trata específicamente de Perspectivas del Modo Férreo en Colombia 2025, un foro que contará con la presencia de expertos en planeación urbana, gestión pública y movilidad en el que se debatirá el futuro del sistema ferroviario en Colombia. El panel, además de contar con algunos “pesos pesados” que le han apostado años de sus carreras a reactivar la red ferroviaria, también tendrá la participación de nombres de talla internacional, que mencionarán la importancia de contar con este medio de transporte en algunas de las ciudades más pobladas del mundo.

El conversatorio será organizado por la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional, que son dos de los principales responsables de que el departamento, en cuestión de una década, esté viendo funcionar dos sistemas de trenes, específicamente uno en el occidente y el segundo en el norte.

Por ejemplo, la semana pasada ambas entidades anunciaron la luz verde que lograron conseguir con el Gobierno Nacional para poner en marcha los estudios y la construcción del Regiotram Norte, una red de trenes que beneficiará a un millón de personas y conectará a través de rieles a los municipios de Chía, Zipaquirá, Cajicá con el norte de Bogotá.

“Este es un espacio académico y de reflexión sobre los retos y oportunidades del transporte férreo como eje de conectividad, desarrollo y sostenibilidad para el país”, explica la Gobernación.

Discusión importante

El foro llega en un buen momento para que los ciudadanos que asistan a Cundinamarca Fest conozcan lo importante de apostar, tanto recursos humanos como económicos a la reactivación de los trenes en Colombia. De acuerdo con el gobernador, Jorge Emilio Rey, los dos megaproyectos que ha liderado (Regiotram Occidente y Norte) son una alternativa, además de sostenible, con beneficios incalculables para miles de personas que a diario requieren de medios de transporte para moverse entre la capital y sus municipios vecinos.

El tren del norte, por ejemplo, llegará a movilizar un promedio de 187.000 personas diarias en cuestión de minutos. Esto, además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y evitarles trancones y horas enteras perdidas en trancones, también generará empleo y reducirá la huella de carbono que hoy emite Bogotá como los municipios de su frontera norte.

“El Foro se convierte en un momento propicio para reflexionar sobre hitos clave como Regiotram de Occidente y el más reciente anuncio de cofinanciación por 15.4 billones de pesos, para la estructuración del Regiotram del Norte”, subraya la Gobernación de Cundinamarca.

El encuentro se realizará en el Pabellón Académico del Parque Simón Bolívar, que será uno de los cuatro espacios que habrá en el festival para conocer las principales riquezas del departamento, pero también para acceder a eventos académicos que debatan sobre el futuro de Cundinamarca y sus 116 municipios.

De acuerdo con la Gobernación, el foro se realizará el viernes 14 de noviembre e iniciará desde las 9:00 a.m.

Si está interesado en asistir a estos paneles, puede inscribirse a través de este enlace.