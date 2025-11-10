Testigo habla qué hizo segundo implicado en muerte de Jaime Moreno tras el crimen

El rostro del sujeto señalado de propiciar junto a Juan Carlos Ortiz (sin camisa en la imagen) la golpiza que derivó en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, se conoció tras la revelación de un video que muestra los momentos previos a la agresión dentro de Before Club, el bar que organizó la fiesta de disfraces a la que asistieron víctima y victimarios. Foto: Archivo Particular

Tras la entrega de Ricardo González Castro, de 22 años, el segundo implicado en el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, se siguen conociendo detalles de lo que ocurrió después del crimen. En esta oportunidad, un testigo habla de lo que sería una confesión informal tras atacar a su víctima.

¿Qué se sabe?

Al parecer, según lo narró un testigo que trabaja en la zona de San Victorino, el señalado fue visto por última vez el 1 de noviembre sobre las 9:30 a.m. en su trabajo, solo unas horas más tarde de conocerse el caso, como lo dio a conocer Noticias Caracol.

“Llegó amanecido, pero normal. Me comentó que había tenido una pelea, que había dejado al otro golpeado, pero sin saber que había muerto”, según comentó. Inclusive, las cámaras de seguridad lo muestran ese día con la misma ropa con la que aparece en el video de la agresión. Así mismo, comentó que ese día el señalado tenía raspaduras tanto en el codo como en las manos, pero que no se le veía nervioso e incluso cumplió su jornada de trabajo normal.

Cabe aclarar que, por su seguridad, la identidad del testigo se mantiene reservada.

Por otro lado, ese mismo día, al transcurrir las horas, al parecer, la actitud de González cambió completamente y sobre el mediodía entregó las llaves y se fue del lugar rápidamente. En las cámaras se puede ver cómo el joven sale corriendo y no se le vuelve a ver.

“Nos damos cuenta ya como, póngale, a las 2:30 o 3:00 de la tarde que ya el muchacho no está ahí, porque yo sinceramente le pregunté a otro compañero que dónde está y me dijo que se había ido, porque la familia lo había llamado para ponerle un puesto por allá donde él vive”, contó otro trabajador.

Al parecer en ese momento habría renunciado y ninguna de las personas del lugar sospecharon de nada.

Esto se conoce tras presentarse ante las autoridades:

Esta mañana, se conoció que Ricardo González Castro se entregó a las autoridades en Cartagena, ciudad a la que habría huído luego de ser identificado como el segundo implicado en el homicidio del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, en Bogotá.

El proceso se aceleró tras la difusión de videos donde aparece González Castro con una máscara de conejo dentro del bar, poco antes del altercado, y también por su presunta aparición en el video en donde, presuntamente, el recién detenido da una patada a la víctima.

La información preliminar señala que el sospechoso se presentó a URI Canapote, en la capital del departamento de Bolívar, junto a su abogada. A partir de ahora, las autoridades competentes adelantarán la audiencia en la que se legalizará la captura, se le formulará la imputación y se solicitará la medida de aseguramiento.

