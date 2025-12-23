Fusagasugá teje proyecto de resocialización con personas privadas de la libertad

Al menos 56 personas privadas de la libertad tendrán desde esta semana una oportunidad para acabar sus condenas y reinsertarse a la sociedad con títulos académicos. Foto: Gobernación de Cundinamarca

La vida después de la cárcel es posible en Fusagasugá. Esta semana, la Gobernación de Cundinamarca anunció la inauguración de un centro de confecciones y manualidades en el centro penitenciario del municipio, para que los reclusos le apuesten a la resocialización.

La iniciativa llega en tiempos de derechos vulnerados para las personas privadas de la libertad, tanto en Cundinamarca como en el resto de Colombia, donde han evidenciado hacinamiento y hasta falta de mínimos básicos como agua o comida.

El anuncio lo hizo la Gobernación, que detalló que al menos 56 reclusos se beneficiarán de un taller completamente dotado para que desarrollen sus habilidades. El programa viene respaldado de educación y certificaciones académicas otorgadas por el SENA, en la que los asistentes recibieron títulos que les servirán una vez retomen la libertad.

“Estas acciones buscan reducir la reincidencia, que supera el 26 %; fortalecer la seguridad del departamento, y promover la resocialización e inclusión social en Cundinamarca”, detalló Luis Fernando Navarro, secretario de Gobierno del departamento.

La apuesta que se inauguró en Fusagasugá ha sido un reclamo pendiente por parte de los privados de la libertad de todo el país y ONG de derechos humanos, que han denunciado por años que las opciones de volver a una vida lejos del crimen tienen más trabas que auxilios.

El centro de estudios DeJusticia, por ejemplo, detalló en un informe este año que las cárceles colombianas no están cumpliendo su propósito constitucional de buscar el retorno a una vida digna de quienes cometen delitos.

En vez de eso, se convierten en “universidades del crimen” en donde los derechos violentados, riesgo a la salud física y psicológica y las situaciones de vulnerabilidad son mayores que las posibilidades de resocializarse y volver a ser un engranaje de la sociedad.

La Universidad de Los Andes, por su parte, también ha hecho diferentes estudios en los que se demuestra que sí es posible la resocialización en Colombia, pero aún falta pedagogía por parte del sistema judicial y de la sociedad, para que estas personas puedan volver a conseguir un trabajo o estar en libertad sin necesidad de delinquir.

Invertirle a la libertad

El proyecto se trató de una articulación entre la Gobernación, la Alcaldía y el SENA en el cual se destinaron al menos COP 100 millones para la dotación e inauguración del taller de confección.

Según detalla la Gobernación, este espacio es tan solo el primer experimento para que docenas, sino cientos, de personas privadas de la libertad, puedan trabajar a la par que cumplen sus condenas y poder pavimentar un futuro una vez que hayan concluido sus sentencias.

Además, se detalló que esta estrategia de resocialización hace parte del programa Cundinamarca Transforma: un proyecto educativo que “se orienta al fortalecimiento de procesos de resocialización mediante acceso a formación técnica y trabajo productivo como una estrategia para mejorar las oportunidades de inclusión laboral”, comenta la Gobernación.

“Cada máquina es una herramienta para construir futuro, para ejercer oficio, para fortalecer el autoestima y para preparar un camino distinto al momento de recuperar la libertad”, concluyó William García, alcalde de Fusagasugá.