A partir de octubre habrá restricción total de vehículos de carga pesada en Chía

Esta semana la alcaldía municipal de Chía confirmó que a partir del próximo 15 de octubre, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m., habrá restricción total de vehículos de carga pesada en las vías del municipio.

Leonardo Donoso, alcalde municipal, confirmó la noticia durante el decimotercer Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito y Transporte. En ese mismo espacio, el mandatario recordó que las restricciones se vienen manejando desde mayo de 2024, con la implementación del pico y placa ambiental, pero que las medidas no han sido suficientes para mejorar la movilidad del municipio, razón por la cual endurecieron la medida.

Debido a la conectividad de varias vías nacionales y departamentales que ofrece el municipio, la incidencia del tráfico pesado para los locales no es un tema menor. El ruido, la calidad del aire y la siniestralidad son problemáticas que han disminuido con la implementación de medidas como el pico y placa ambiental, sin embargo, señala la alcaldía, no han sido suficientes.

“Como alcalde junto con mi equipo de trabajo tomé la decisión de expedir el primer pico y placa de carga del país, permitiendo que circularan vehículos de carga por dos dígitos al día, gestionando la salida de más 50% de la carga que transita en Chía, pero dicha medida se ha quedado corta y me lleva a tomar esta decisión”, señaló.

Entre los resultados que han dado medidas como el pico y placa, resalta la reducción en siniestralidad, con un 53% menos de fallecimientos durante 2024 y, tendencia que continúa en 2025, pues este año, señala la alcaldía, no se han reportado muertes por accidentes de tránsito.

El alcalde Donoso también se refirió a la necesidad de una infraestructura idónea para este tipo de vehículos, pues la falta de vías es parte fundamental del problema.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que tenga empatía con las autoridades de las entidades territoriales que, como en el caso de Chía, tiene engavetados procesos de construcción de vías como la troncal de los Andes, que permitirán dar solución a este tipo de problemáticas”, dijo el alcalde.

Así las cosas, a partir del 15 de octubre, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m., los vehículos de carga pesada no podrán transitas en vías del municipio. La medida no afectará el abastecimiento del comercio ni las demás actividades comerciales del minicipio.

