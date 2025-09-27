¡Pilas! la CAR extiende plazo para postularse a proyecto de ganadería sostenible

Busca beneficiar a 1.000 fincas de la jurisdicción. Foto: Cortesía

Recientemente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Federación Nacional de Ganaderos (FNG), anunciaron la ampliación de los plazos para la convocatoria para la conformación de 1.000 Unidades Productivas Sostenibles Ganaderas – UPS. Las cuales implementarán en diferentes predios o fincas de 28 municipios de la jurisdicción.

¿Cuáles son los municipios?

Para esta convocatoria se encuentran: Agua de Dios, Beltrán, Nimaima, Nocaima, Chocontá, Cogua, Cucunubá, Simijaca, Ubaté, Quebradanegra, Guachetá, Supatá, Guatavita, Nariño, Nemocón, Puerto Salgar, Sesquilé, Sopó, Vergara, Susa, Pacho, Sibaté, La Mesa, Villapinzón, Zipaquirá, San Miguel de Sema y Caldas.

¡Hacer ganadería sostenible si es posible!

¿Qué busca la convocatoria?

Como indicó la corporación, este proyecto contará únicamente con el énfasis en ganadería sostenible, con el cual realizarán acciones para la implementación de sistemas silvopastoriles, la renovación de praderas y kits de acueductos ganaderos. Lo anterior, permitirá que las fincas beneficiadas generen un uso eficiente del agua y del suelo.

“Con esta estrategia, continuamos trabajando por el desarrollo del sector ganadero encaminado a fortalecer prácticas más sostenible, a través de las UPS ayudaremos a reducir significativamente el impacto ambiental que genera este sector, promoviendo así una ganadería más armónica con los ecosistemas ambientales, protegiendo el recurso hídrico, contribuyendo a disminuir los efectos del cambio climático y logrando que las comunidades amplíen su conocimiento en el manejo de modelos productivos sostenibles para sus predios”, sentenció Nidia Riaño, directora de Cultura Ambiental de la CAR.

Además, tras finalizar el proceso de postulación, el cual va hasta noviembre de este año, darán paso a la revisión de aplicaciones por parte de profesionales de las entidades convocantes.

¿Qué se necesita para postularse?

Documentos:

Copia de la cédula de ciudadanía.

Tenencia del predio (documento que acredita la propiedad).

Certificado de uso del suelo (otorgado por la alcaldía).

Registro Único de Vacunación – RUV (último ciclo).

No tener proceso sancionatorio con la CAR.

Requisitos técnicos:

Atender visita del Gestor Documental.

Tener mínimo 1 hectárea de extensión disponible.

Inventario mínimo de 10 bovinos.

Contar con cerca eléctrica.

Compromisos de los ganaderos:

Firmar el Acuerdo de Conservación.

Asistir a los talleres.

Participar en las actividades pedagógicas.

Atender las visitas y realizar el registro y análisis de información.

Permitir las intervenciones técnicas en el predio.

Para los interesados en participar, es importante que acudan a su Junta de Acción Comunal (JAC) o la alcaldía de su municipio para recibir mayor orientación sobre requisitos y fases del proceso de postulación.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.