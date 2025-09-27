Engativá: incautaron armas, drogas y celulares robados en operativo en bares

Migración Colombia realizó verificación a 21 extranjeros. Foto: Cortesía

En Bogotá, en la noche del viernes y la madrugada de hoy, sábado, 27 de septiembre, dentro de la conmemoración de la lucha contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), las autoridades y entidades del Distrito llevaron a cabo un operativo a bares de la localidad de Engativá.

En estos establecimientos comerciales, que prestaban servicios sexuales en el sector de Las Ferias, hallaron: licor adulterado, estupefacientes, armas de fuego y celulares robados.

¡Ni haciendo caletas en paredes pueden evadir los minuciosos controles!



Este era el escondite de cerca de cien botellas de licor adulterado en un bar del sector de Las Ferias, en Engativá. Además, se hallaron:



✅ 95 dosis de marihuana

✅ 19 dosis de base de coca

✅ 85 dosis de… pic.twitter.com/l0iBfhxxch — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 27, 2025

¿Cómo fue el operativo?

Como lo dieron a conocer las autoridades, en uno de los lugares, dentro de una oficina, uniformados y personal de la Secretaría de Seguridad descubrieron que una repisa tenía un compartimento oculto. Al momento que lo verificaron, encontraron una caleta con varias cajas que contenían 91 botellas de licor adulterado listas para su distribución.

En ese mismo espacio, dentro de una gaveta, hallaron dos armas traumáticas y un revólver calibre 38 con ocho cartuchos.

Además, del operativo hizo parte Rocco, un canino antinarcóticos, el cual detectó drogas en varios bolsos ubicados en un pasillo del establecimiento. En total, incautaron 95 dosis de marihuana, 85 dosis de tussi, 19 de base de coca y seis frascos de popper. Inclusive, encontraron un chaleco balístico y cinco celulares con reporte de hurto. Tras los hechos, las autoridades capturaron a la administradora del establecimiento por el delito de corrupción de alimentos, al tener licor adulterado listo para su comercialización.

Del operativo también hizo parte Migración Colombia, quienes realizaron la verificación a 21 extranjeros y ocho mujeres fueron trasladadas a la Regional Andina, para establecer su condición migratoria y tomar las medidas correspondientes.

“La articulación entre las autoridades permitió sacar de circulación licor adulterado, armas y drogas, y enviar un mensaje claro a la ciudadanía: seguimos firmes en esta lucha constante contra la criminalidad, para evitar que estos establecimientos se conviertan en un riesgo para la comunidad y, en especial, para nuestros niños, niñas y adolescentes”, sentenció César Restrepo, secretario de Seguridad.

