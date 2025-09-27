Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Engativá: incautaron armas, drogas y celulares robados en operativo en bares

En uno de los establecimientos, las autoridades encontraron en una caleta, dentro de una pared, licor adulterado escondido.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
27 de septiembre de 2025 - 09:32 p. m.
Migración Colombia realizó verificación a 21 extranjeros.
Migración Colombia realizó verificación a 21 extranjeros.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En Bogotá, en la noche del viernes y la madrugada de hoy, sábado, 27 de septiembre, dentro de la conmemoración de la lucha contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), las autoridades y entidades del Distrito llevaron a cabo un operativo a bares de la localidad de Engativá.

Lea más: ¿Y los gestores del orden? Secretaría de Seguridad fue citado al Concejo

En estos establecimientos comerciales, que prestaban servicios sexuales en el sector de Las Ferias, hallaron: licor adulterado, estupefacientes, armas de fuego y celulares robados.

Más noticias: ¿Bogotá está lista para una emergencia? La ciudad vivirá un simulacro anual

¿Cómo fue el operativo?

Como lo dieron a conocer las autoridades, en uno de los lugares, dentro de una oficina, uniformados y personal de la Secretaría de Seguridad descubrieron que una repisa tenía un compartimento oculto. Al momento que lo verificaron, encontraron una caleta con varias cajas que contenían 91 botellas de licor adulterado listas para su distribución.

En ese mismo espacio, dentro de una gaveta, hallaron dos armas traumáticas y un revólver calibre 38 con ocho cartuchos.

Además, del operativo hizo parte Rocco, un canino antinarcóticos, el cual detectó drogas en varios bolsos ubicados en un pasillo del establecimiento. En total, incautaron 95 dosis de marihuana, 85 dosis de tussi, 19 de base de coca y seis frascos de popper. Inclusive, encontraron un chaleco balístico y cinco celulares con reporte de hurto. Tras los hechos, las autoridades capturaron a la administradora del establecimiento por el delito de corrupción de alimentos, al tener licor adulterado listo para su comercialización.

Del operativo también hizo parte Migración Colombia, quienes realizaron la verificación a 21 extranjeros y ocho mujeres fueron trasladadas a la Regional Andina, para establecer su condición migratoria y tomar las medidas correspondientes.

Le puede interesar: Los “rescatistas” de piel y tejido ocular del banco más grande de Bogotá

“La articulación entre las autoridades permitió sacar de circulación licor adulterado, armas y drogas, y enviar un mensaje claro a la ciudadanía: seguimos firmes en esta lucha constante contra la criminalidad, para evitar que estos establecimientos se conviertan en un riesgo para la comunidad y, en especial, para nuestros niños, niñas y adolescentes”, sentenció César Restrepo, secretario de Seguridad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Seguridad

Seguridad ciudadana

Bogotá

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Policía de Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.