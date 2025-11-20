Internet gratis en Bogotá: lanzan programa para beneficiar a 100.000 hogares, ¿cómo acceder?

El Distrito espera beneficiar a hogares de la localidad de Bosa y Suba. Foto: Pixabay

Internet gratis para 100.000 familias vulnerables. Esa es la meta que se trazó el Distrito con su programa “Conexión Social, Bogotá te conecta”, iniciativa que apunta a cerrar la brecha de conectividad que enfrentan las familias en condición de pobreza en la ciudad, que serán priorizadas por la secretaría de Integración social. De momento, se tiene claro que, al menos, 27.000 hogares se ubican en las localidades de Bosa y Suba, que se priorizaron por su densidad poblacional y su baja cobertura de internet fijo.

“Este programa es la punta de lanza de la modernización de la política social de Bogotá y tiene por objeto aliviar el gasto en servicios públicos domiciliarios de la población pobre y vulnerable; reducir la brecha digital, y conectar a los más excluidos, con las oportunidades que ofrece la ciudad”, indicó Roberto Angulo Salazar, secretario de Integración Social.

¿Cómo es el servicio?

El programa irá más allá de ofrecer una conexión fija a internet de 25 megas, a través de fibra óptica. El plan es brindar acceso a herramientas EdTech o educativas y distribuir alrededor de 9.700 computadores entre hogares vulnerables priorizados. Cabe resaltar que esta iniciativa contempla una inversión de COP $234.000 millones hasta el año 2028.

“Hoy en Bogotá uno de cada tres hogares no tiene internet. Con este convenio no solo llevaremos lo mejor de la tecnología hasta muchos hogares, sino que conectaremos a más de 400 mil personas con soluciones de educación y capacitación para los empleos del futuro”, afirmó Diego Molano Vega, presidente de ETB.

¿Cómo acceder?

Según el Distrito, primero se surtirá una etapa de inscripción y luego un agendamiento de citas para verificar si el hogar que se postula cumple los requisitos para acceder a los beneficios del programa. Las primeras convocatorias se realizarán en los siguientes puntos:

En la localidad de Bosa:

Centro de Desarrollo Comunitario Porvenir (Carrera 100 # 52-24 Sur).

Subdirección Local de Bosa de Integración Social (Calle 73 Sur # 81B-10, barrio Bosa Laureles).

Casa de la Juventud José Saramago (Carrera 81B # 73C- 22 Sur).

En la localidad de Suba:

Centro de Desarrollo Comunitario de Tibabuyes (Calle 144 #1 36A-65).

Casa de la Juventud Diego Felipe Becerra (Carrera 125 # 132C-82).

Como requisitos, las personas interesadas deberán presentar su cédula, no requiere de intermediarios y el proceso es completamente gratuito. Luego, la administración estudiará cada caso y elegirá a las familias que accederán al beneficio.

