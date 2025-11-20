Regresa el circuito de arte en Bogotá: conozca toda la programación

Invitan a los asistentes a experimentar, reflexionar y habitar el papel del arte en la ciudad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este sábado 22 de noviembre, Idarte llevará a cabo La Circular 2025, un evento que promueve la circulación del arte y la cultura en la capital, especialmente dirigido a los aficionados de las artes escénicas. La jornada se realizará en diversos espacios de la ciudad y reunirá a los cinco proyectos ganadores de la Beca de Programación Continua en Artes Plásticas y Visuales 2025, junto con el proyecto Ningún lugar a donde ir.

Lea más: Distrito refuerza seguridad en las ciclorrutas con un nuevo grupo de agentes de tránsito

¿Cómo es la programación?

Ningún lugar a donde ir, Azul y Lindy Márquez

Este proyecto, nominado al XIII Premio Luis Caballero, conmemora los 40 años de la tragedia de Armero y rinde homenaje a los más de 500 niños desaparecidos. En esta ocasión, habrá dos actividades: la presentación del libro ‘A un volcán no quieres verlo directamente a los ojos’ y un conversatorio que reunirá a varias voces en torno al hecho histórico.

Hora: 3:00 p. m. – 5:00 p. m.

Lugar: Galería Santa Fe, carrera 1A entre calles 12C y 12D.

Cartografías periféricas: un diálogo artístico entre localidades, de Espacio, Taller y Galería

Este proyecto busca explorar la creación artística en las periferias de Bogotá, con un enfoque en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe y Santa Fe. Buscan visibilizar, por medio de una visita guiada, la producción artística de territorios que enfrentan desafíos socioeconómicos y culturales.

Hora: 3:00 p. m. – 5:00 p. m.

Lugar: Espacio, Taller y Galería, calle 72 A BIS No. 17 C - 12 Sur.

Más noticias: Judicializan a mujer por atentado frustrado en Bogotá; también ligada al caso Miguel Uribe

Intervenciones a ciudad, de La Escuela Abierta

Según dieron a conocer, estas intervenciones transforman temporalmente lugares comunes para que los asistentes vean su entorno desde otras perspectivas y cuestionando las rutinas.

Hora: 3:00 p. m. – 6:00 p. m.

Lugar: El Dibujadero, carrera 22, No. 64-30.

Programación en artes plásticas y visuales en el Museo del Viernes Negro, de Curadurías Museo del Viernes Negro

La jornada tendrá talleres, exposición y puestas en escena para explorar las memorias de las maricas negras residentes en Bogotá, junto con otras puestas en escena a lo largo del día.

Hora: desde las 10:00 a. m.

Lugar: Museo del Viernes Negro, Carrera 11 #18A-28 Sur, barrio Antonio Nariño.

Los fines de los mundos, de La Vulcanizadora

Este proyecto plantea una reflexión sensible sobre el colapso ecológico, la memoria y las resistencias comunitarias.

Primer encuentro: 10:30 a. m. – 11:30 a. m.

Segundo encuentro: 11:30 a. m. – 12:30 p. m.

Lugar: Kanasto de Abundancia, La Perseverancia.

Aforo: 12 personas por actividad.

Le puede interesar: Reglas para construir en la Sabana de Bogotá: discusión entre choques jurídicos y dilatación

KUIR BOGOTÁ 2025, de Manu Mojito

El evento finalizará con la Maratón de Performance en Terraza Pasteur, junto con la artista brasileña Rebeca Zaa, creadora de House of Ra, quien, junto a su colectivo, presentará la icónica Erotica Ball.

Hora: 5:00 p. m. – 12:00 a. m.

Lugar: Centro comercial Terraza Pasteur, carrera 7 con calle 24.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.