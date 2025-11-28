Dato de informalidad en Colombia, medidas por caso “Calarcá” y comercios en Navidad: El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 ¿Cómo va la informalidad en Colombia?

Este viernes, 27 de noviembre, el Departamento Administrativo de Estadística Nacional (DANE) publicará el dato de desempleo para el mes de octubre de 2025. Este indicador permite entender cómo se está moviendo el mercado laboral y cuáles y cuántas son las personas que acceden a él desde la informalidad y desde la formalidad. Según ANIF, aunque la tasa de desocupación se ha reducido, estos empleos están mayormente ubicados en la informalidad, lo que quiere decir que las personas no cuentan con las garantías suficientes de un trabajo digno.

🔴Las razones de la Procuraduría para suspender al general Huertas y a Wilmar Mejía del DNI

La Procuraduría suspendió temporalmente al comandante de Personal del Ejército, el general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, en medio del escándalo por presuntas filtraciones de información a las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”. Pese a que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó el pasado 25 de noviembre que el general Huertas no sería apartado de su cargo mientras no existieran pruebas concluyentes, la Procuraduría sostuvo que hay motivos suficientes para suspenderlo a él y a Mejía. El ente de control subrayó que Huertas y Mejía ocupan posiciones estratégicas en el Ejército y en la DNI, lo que les permite tener acceso privilegiado a información clave para la investigación. El Ministerio Público también indicó que ambos funcionarios mantienen una relación de “superioridad jerárquica con personas de interés para este proceso, ya sea por su posible conocimiento o incluso participación en los hechos investigados”. Por ello, advirtió que “la posición de los investigados en los niveles más altos del Ejército Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia” implica un riesgo adicional para el proceso disciplinario.

Más información: Ministro de Defensa habló sobre suspensión del general Huertas y Wilmar Mejía del DNI

🔴En Alianza Verde continúa la disputa por la cabeza de lista al Senado

A pocos días del cierre de inscripciones al Congreso, la Alianza Verde ajusta su lista al Senado en medio de un fuerte debate interno. Tras su alianza con ASI, En Marcha, Colombia Renaciente y el Partido Demócrata, el partido realizó una encuesta que dejó a “Jota Pe” Hernández como el mejor posicionado con 21,8 %. Sin embargo, su eventual liderazgo divide a la colectividad, que recuerda que ya fue el más votado del sector en 2022. La elección de la cabeza de lista quedará en manos de una comisión de avales integrada por 35 miembros, entre congresistas, concejales y directivas. Mientras tanto, sectores cercanos al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, cuestionan lo que consideran una intención de “amarrar la elección presidencial con el legislativo”, lo que aumentó las tensiones internas. Angélica Lozano, segunda en la medición con 14,9 %, y Ariel Ávila, con 12,4 %, se mantienen como alternativas, junto con otras figuras que completan el top 10. El petrismo impulsa a Ávila, mientras sectores independientes y opositores buscan frenar esa posibilidad. El partido enfrenta así una disputa con múltiples matices, y evidencia la dificultad de alcanzar un consenso puertas del cierre de inscripciones.

🔴 Comercios para la compra de Navidad

Este viernes, con un horario extendido desde las 9:00 p. m. hasta las 11:00 p. m., e incluso hasta la medianoche y la madrugada de este sábado, varios comercios de la ciudad se unirán a la jornada de Black Friday con el programa Bogotá Despierta. Durante este espacio, ofrecerán descuentos, planes especiales, comida y productos ideales para regalar en las celebraciones de este fin de año. Según datos de FENALCO, en esta fecha se concentrará entre el 15% y el 25% de las compras de Navidad en Bogotá.

Consulte aquí: Este es el impacto de la sanción a la campaña de Petro: “no aceptamos esa decisión”

🔴 Balance de muertos en Hong Kong roza el centenar

El balance de muertos por el peor incendio en décadas en Hong Kong aumentó este viernes a al menos 94, mientras los bomberos han logrado extinguir casi completamente el fuego y buscan entre los rascacielos residenciales calcinados a numerosos desaparecidos. A primera hora del viernes, las autoridades de esta ciudad semiautónoma china informaron que las llamas fueron contenidas en cuatro de las ocho torres del complejo habitacional afectado, que cuenta con unos 2.000 apartamentos. Las llamas se desataron la tarde del miércoles en los tradicionales andamios de bambú que rodeaban los edificios de 31 plantas de la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de la zona norte, que se encontraba en obras. Al menos 76 personas resultaron heridas, entre ellas 11 bomberos, según un portavoz de la ciudad, que alberga algunos de los bloques residenciales más altos y densamente poblados del mundo. Todavía hay numerosos desaparecidos, aunque la cifra no se actualiza desde el jueves. Un reportero de la AFP vio el viernes que la conflagración disminuyó significativamente, aunque esporádicamente salían chispas y humo espeso de la estructura. Los bomberos continuaban rociando el edificio con agua para enfriar el armazón y evitar que las brasas se reavivaran. Las autoridades investigan qué provocó el incendio, el peor en casi 80 años en el centro financiero asiático, incluida la presencia de los altamente inflamables andamios de bambú y mallas protectoras de plástico con las que comúnmente se envuelven los edificios en reparación en la ciudad.

🔴 El Espectador ganó tres premios de periodismo Álvaro Gómez Hurtado

El Concejo de Bogotá hizo entrega de los premios de periodismo Álvaro Gómez Hurtado en Corferias. Para la edición 27 se premiaron 12 categorías: cubrimiento de noticia, narración periodística en reportaje o crónica, entrevista, periodismo de opinión, periodismo económico, fotografía, periodismo comunitario, caricatura, periodismo judicial, periodismo investigativo, contenido periodístico exclusivo para redes sociales y vódcast o video pódcast. El Espectador fue declarado ganador en tres de estas: narración periodística en reportaje o crónica, con el trabajo de Camilo Andrés Suárez y Santiago Ramírez titulado “Hospital San Juan de Dios: memoria de un nuevo renacer desde el polvo”; fotografía, por “Sobre mojado”, la imagen de Mauricio Alvarado que también recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, y periodismo investigativo, por “Escasez de agua en Bogotá: ¿cómo llegamos a este punto?”, de Alexánder Marín, Miguel Ángel Vivas, Éder Rodríguez y Mario Rodríguez.

Comparta este contenido: El Espectador ganó tres premios Álvaro Gómez Hurtado, organizados por el Concejo de Bogotá

🔴 Programa Jóvenes en Ciencia para la Paz llega a Boyacá

Este viernes 28 de noviembre, en Tunja (Boyacá), se lanzará el programa Jóvenes en Ciencia para la Paz, una iniciativa para democratizar el conocimiento en el país, apoyando a jóvenes entre los 18 y 28 años que tengan una idea o emprendimiento innovador. Estos proyectos, con componente científico o tecnológico, deben contar con potencial para transformar positivamente el territorio y contribuir a la construcción de paz. En total, 50 serán seleccionados. Los participantes deberán residir en alguno de los 62 municipios que conforman las 64 Comunidades de Conectividad ubicadas en el departamento. Jóvenes en Ciencia para la Paz, liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha beneficiado a más de 260 jóvenes en el país, en alianza con las cámaras de comercio de Tumaco, Quibdó, Buenaventura, Ipiales, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como con la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. El lanzamiento de este viernes, que se dará desde las 9:00 a.m., cuenta con el apoyo de la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

🔴Colombia se enfrenta a la altura de Bolivia

La selección femenina de Colombia enfrenta un desafío inédito en La Paz. Es su tercer desafío rumbo al Mundial de Brasil 2027. Tras un inicio perfecto en la Liga de Naciones Femenina, la “tricolor” visita el estadio Hernando Siles para medirse con Bolivia (4:0 p.m.). El combinado tricolor llega con dos victorias previas, un 4-1 contra Perú y un valioso 2-1 frente a Ecuador. El partido contra La Verde, que llega con dos derrotas a cuestas (4-0 ante Ecuador y 5-0 frente a Chile), carece de antecedentes en la altitud, haciendo del reciente triunfo en Quito la única referencia en este tipo de circunstancias. El equipo de todos es favorito en el papel, pues más allá de los resultados, el técnico Ángelo Marsiglia cuenta entre sus dirigidas con Linda Caicedo, Leicy Santos e Ivonne Chacón, figuras de talla internacional.

Ingrese a este enlace: La selección femenina busca estar a la altura de La Paz en las eliminatorias al Mundial