El Espectador ganó tres premios Álvaro Gómez Hurtado, organizados por el Concejo de Bogotá

El Concejo de Bogotá hizo entrega de los premios de periodismo Álvaro Gómez Hurtado en Corferias. Para la edición 27 se premiaron 12 categorías: cubrimiento de noticia, narración periodística en reportaje o crónica, entrevista, periodismo de opinión, periodismo económico, fotografía, periodismo comunitario, caricatura, periodismo judicial, periodismo investigativo, contenido periodístico exclusivo para redes sociales y vódcast o video pódcast.

El Espectador fue declarado ganador en tres de estas: narración periodística en reportaje o crónica, con el trabajo de Camilo Andrés Suárez y Santiago Ramírez titulado “Hospital San Juan de Dios: memoria de un nuevo renacer desde el polvo”; fotografía, por “Sobre mojado”, la imagen de Mauricio Alvarado que también recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, y periodismo investigativo, por “Escasez de agua en Bogotá: ¿cómo llegamos a este punto?”, de Alexánder Marín, Miguel Ángel Vivas, Éder Rodríguez y Mario Rodríguez.

El jurado fue integrado por Samir José Abisambra, Óscar Fernando Bastidas y Juan David Quintero, en compañía del presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) y el presidente de la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación, junto a los decanos de facultades de comunicación social de distintas universidades.

Adicionalmente, Lizeth Gordillo, de Noticias Caracol, fue la ganadora de la categoría contenido periodístico exclusivo para redes sociales con su trabajo “Ojo al trámite”. Por otro lado, en la categoría de periodismo de opinión, el ganador fue Alejandro Riveros, de “El Tiempo”, con su trabajo “Bogotá, entre residuos y basuras”.

El premio a la Vida y Obra fue otorgado a Darío Arizmendi, quien fue director de noticias de Caracol Radio desde 1991 hasta su retiro, en 2019; luego asumió la vicepresidencia de opinión de la cadena. En 2019 también recibió un premio Ortega y Gasset. Por su parte, la ganadora del premio Innovación en el Ejercicio Periodístico fue Juanita Gómez.

Para este año los premios, que se otorgan desde 1998, recibieron la mayor cantidad de postulaciones, llegando a 136 en todas las categorías.