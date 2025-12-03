Día clave para la tributaria, cuadrangulares de la liga BetPlay y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Día decisivo para la reforma tributaria en el Congreso

Este miércoles, las comisiones económicas del Congreso retomarán el debate y la votación de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, luego de que el martes se hiciera el anuncio formal del proyecto, un requisito indispensable para que pudiera continuar su trámite.

La iniciativa busca un recaudo de COP 16,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026 y llega a esta nueva jornada tras una sesión accidentada la semana pasada, cuando se negaron las dos ponencias negativas y la de archivo en la Comisión Tercera de la Cámara, lo que permitió que el proyecto siguiera con vida. La controversia se dio en medio de interpretaciones sobre la sentencia C-420 de 2024 de la Corte Constitucional, que, según algunos congresistas, exige que todas las comisiones se pronuncien para aprobar el archivo. Además, la sesión quedó inconclusa en la Comisión Cuarta de la Cámara por falta de quórum, tras la salida de varios parlamentarios del recinto.

El panorama del proyecto en el Legislativo sigue siendo complejo. Diez de los 17 senadores de la Comisión Tercera del Senado firmaron la ponencia de archivo, por lo que se espera una votación negativa en esa corporación, que sería suficiente para hundir la iniciativa. La ponencia para primer debate ya tuvo un recorte de COP 10 billones frente a la propuesta original, al pasar de COP 26,3 billones a los actuales COP 16,3 billones.

🔴 La amenaza militar de Donald Trump a Colombia

Una reciente declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue provocando reacciones. El mandatario republicano dijo el martes que Colombia o cualquier país que produzca o trafique cocaína es susceptible a un ataque por parte de Estados Unidos.

En las últimas horas, la Cancillería colombiana afirmó que recibe con “mucha preocupación” las palabras del señor Trump, que sugieren “la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico”.

La respuesta diplomática se da luego de que el presidente Gustavo Petro le respondiera directamente a Trump a través de su cuenta de X: “Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, trinó el jefe de Estado colombiano.

🔴 Comienza la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

El primer movimiento lo tendrán los equipos del Grupo B, donde se juega un partido que huele a final anticipada, entre Bucaramanga y Tolima, separados por solo tres puntos, que puede dejar liquidado el grupo en caso de que el cuadro pijao sume puntos. Si el equipo de Lucas González consigue ganar o empatar en suelo santandereano, asegurará la clasificación. Bucaramanga, con el triunfo, dejará todo en disputa para la última fecha.

Santa Fe y Fortaleza, mientras tanto, cruzan caminos desde situaciones opuestas. Los cardenales, golpeados en la tabla, juegan por cumplir con el calendario y ya piensan en el 2026 bajo las ordenes de su nuevo entrenador Pablo Repetto. Fortaleza, ya sin margen, busca cerrar un cuadrangular que se le hizo cuesta arriba.

Grupo B – miércoles 3 de diciembre

6:20 p.m. : Fortaleza vs. Santa Fe – Estadio de Techo

8:30 p.m.: Bucaramanga vs. Tolima – Estadio Américo Montanini

Los juegos tendrán la transmisión de Win Sports+.

🔴 Minsalud hace llamado a no usar pólvora durante las celebraciones navideñas

Como sucede cada año, con el comienzo de las celebraciones navideñas llegan los primeros reportes de personas lesionadas por manipular pólvora.

Durante la temporada 2024-2025, con corte al 20 de febrero, se reportaron 1.354 casos de personas lesionadas con pólvora, con los principales registros en Antioquia y Bogotá.

Por este motivo, el Ministerio de Salud hace un llamado a que se celebren las fiestas de Navidad sin utilizar pólvora y manteniéndose alejado de los puntos en los que se esté manipulando. “Un solo segundo de pólvora puede dejar consecuencias para toda lavida. Por eso llamo a la prudencia, a proteger nuestra vida y, sobre todo,la de nuestros niños. Ninguna celebración vale una lesión que puedecambiarlo todo”, dijo Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, durante el anuncio.

🔴 Discusión del presupuesto 2026, a segundo debate

A pesar de tener dos ponencias negativas, y solo una positiva de las tres radicadas en la Comisión de Hacienda, el Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el presupuesto por $40 billones propuesto por la administración distrital ante la corporación.

Aunque cerca de 20 proposiciones fueron aceptadas por la administración, la propuesta original pasó casi sin problemas en la votación, artículo por artículo. Asimismo, la oposición, cuyas voceras y ponentes del presupuesto fueron Heidy Sánchez y Donka Atanassova, dejó en constancia los recortes aplicados a rubros como la movilidad sostenible, el bienestar familiar, y el incremento del gasto en servicio de deuda. Asimismo, en la ponencia positiva, se excluyó el alza a la tarifa de Transmilenio por $250. Sin embargo, la administración dejó en claro que esta competencia reposa única y exclusivamente en la alcaldía, por lo cual es probable que el incremento finalmente se termine aplicando.

La próxima semana, la plenaria del Concejo discutirá en segundo debate el presupuesto, el cual deberá quedar aprobado y ajustado antes del 10 de diciembre.

🔴 Avanza el Frente Amplio: el progresismo acelera su unidad rumbo a 2026

El progresismo colombiano dio un paso clave hacia la creación del Frente Amplio durante un encuentro convocado por el expresidente Ernesto Samper en Bogotá. Allí, líderes como Clara López, Roy Barreras y María José Pizarro, junto a otros sectores de izquierda y organizaciones sociales, discutieron la necesidad de articular una agenda común en un escenario político marcado por la fragmentación. La participación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero aportó un componente internacional al diálogo.

Según sus organizadores, la reunión representó un “primer contundente paso hacia el Frente Amplio de Colombia”, iniciativa que busca consolidar una plataforma unificada para competir en las elecciones de 2026. Samper presentó el proyecto como la convergencia de fuerzas progresistas “unidas alrededor de un proyecto incluyente y de un programa común”, y planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo solidario, alejándose del neoliberalismo. Además, cuestionó la política exterior de Donald Trump al señalar que “la diplomacia ideológica del señor Trump nos está destrozando”.

El proceso de construcción del Frente Amplio evidencia un reacomodo en el progresismo colombiano. Aunque aún falta definir liderazgos y lineamientos, la iniciativa apunta a consolidar una alianza amplia que dispute con fuerza las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.