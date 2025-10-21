El Caso Uribe, la relación de Colombia y EE.UU. y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Caso Uribe: Tribunal Superior de Bogotá decidirá en segunda instancia fallo contra el expresidente

El Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer este martes 21 de octubre, a partir de las 8:00 a. m., su decisión en segunda instancia sobre el expediente en el que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado en julio pasado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Tras tres meses de estudio del expediente, los tres magistrados encargados anunciarán si confirman, modifican o revocan la sentencia de primera instancia. Uribe asistirá de forma virtual a la lectura pública de la decisión.

Los magistrados de la Sala Penal —Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo— revisaron el fallo de 1.114 páginas proferido por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda y la apelación de la defensa, un escrito de 904 páginas. En su análisis tuvieron en cuenta declaraciones de más de 70 testigos, interceptaciones telefónicas, grabaciones de reuniones y las cartas falsas firmadas por exparamilitares que formaron parte de las pruebas que sustentó la condena.

Los togados revisarán a detalle los argumentos con los que la jueza Heredia condenó a Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria, y determinaran si en efecto la pena fue acorde, o no estuvo bien sustentada. Este mismo Tribunal le concedió al expresidente la tutela con la que pedía que le devolvieran la libertada hasta que se emitiera la decisión de segunda instancia.

🔴 Petro se reunió con McNamara por crisis con Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro recibió al encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, en la Casa de Nariño en horas de la tarde de este lunes. En plenas tensiones crecientes con la Casa Blanca de Donald Trump, el mandatario ha sido enfático en que busca “maniobrar” con el gobierno de su homólogo para esquivar sanciones. Lo cierto es que esta mañana se anunció que su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, había sido llamado a consultas y se reunión con él y con su canciller, Rosa Villavicencio, en horas de la mañana.

Posterior a ese encuentro con McNamara, la ministra de Exteriores aseguró, a través de sus redes sociales, que “siempre el diálogo sincero llevará a soluciones”. Aunque el mandatario aseguró que anunciaría medidas ante la amenaza de una retaliación arancelaria por parte de Washington, no se han dado a conocer anuncios de ninguno de los dos Ejecutivos.

🔴 Negociadores de las 11 mesas de paz total rechazan acusaciones de Trump y defienden a Petro

Once jefes negociadores de la paz total de Petro y el comisionado, Otty Patiño, firmaron este lunes una declaración en la que rechazan las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra del presidente Petro a quien llamó “líder del narcotráfico” y que además suspendería toda ayuda económica y militar a Colombia.

En la carta, los delegados en esas negociaciones calificaron las acusaciones del presidente Donald Trump como “extremadamente graves” y las rechazó de forma categórica.

Todos señalaron las declaraciones del presidente estadounidense “van en contra de la dignidad del presidente, de todo el pueblo colombiano y constituyen una amenaza directa a la soberanía nacional”.

Según el comunicado, la política de paz total busca transformar los territorios y lograr que los grupos armados ilegales abandonen las economías ilícitas.

“El presidente Petro lidera en forma decidida la lucha contra el narcotráfico, un problema de carácter global”, añade el comunicado.

🔴 ¿Cómo van las importaciones de Colombia?

Este martes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará el reporte de las importaciones de Colombia con corte a agosto. Este dato es clave para entender las dinámicas del comercio internacional que enfrenta el país.

En la más reciente entrega (julio), el departamento reveló que las compras que hizo Colombia crecieron a doble dígito, pues el alza fue del 16,2 %, al consolidar USD 6.484 millones.

En lo corrido del año (enero - julio) las importaciones colombianas se contaron en USD 39.998 millones, lo que también implica un notable incremento del 10,6 %.

La balanza comercial (la diferencia entre las importaciones y las exportaciones) no solo sigue siendo negativa para Colombia, sino que ha crecido este año. Con corte a julio, las compras externas del país fueron USD 8.952 millones más altas que las ventas externas. Para el mismo periodo del año anterior, estas se contaron en UDS 5.576,8 millones.

🔴 Habitantes de La Calera ganan acción popular en tarifa de peaje diferencial

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió una acción popular presentada por dos ciudadanos del municipio de La Calera. En el recurso, contra el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el concesionario Perimetral Oriental de Bogotá, buscaban una tarifa de peaje diferencial y equitativa para los residentes similar a la otorgada a los habitantes de otros municipios en una vía diferente como Bogotá–Mosquera–Facatativá–Los Alpes.

Como resultado, el Tribunal emitió una serie de órdenes correctivas y compensatorias, entre las que destacan exonerar durante un año del pago de la tarifa de peaje en la estación Los Patios a los habitantes del municipio de La Calera, tanto del área urbana como rural. Así como elaborar un estudio en el término de tres meses para establecer cuántos vehículos no pudieron acceder a las tarifas diferenciales y los valores pagados en exceso.

🔴Netanyahu y JD Vance tratan de sostener la tregua en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá este martes con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, para analizar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza. El encuentro se produce en medio de la tensa calma que atraviesa el enclave palestino, aún marcado por los recientes ataques israelíes que dejaron decenas de víctimas.

🔴Millonarios se aferra al milagro en Liga BetPlay frente Atlético Bucaramanga

Millonarios vive un momento irregular en el campeonato. El equipo de Hernán Torres ocupa la casilla 16 con 17 puntos, pero aún conserva opciones matemáticas de meterse entre los ocho. La tabla está tan apretada que ocho equipos están separados por apenas cuatro unidades, por lo que cada partido se ha convertido en una final.

Esta noche, se enfrentará con Atlético Bucaramanga en El Campín, desde las 6:00 p. m. y con transmisión de Win Sports. Los azules llegan de perder 3-2 frente a Deportivo Pereira, mientras que el cuadro leopardo está a un punto de los líderes y con la mejor defensa del torneo, ya que solo ha permitido 12 anotaciones.