El Despertador: Selección Colombia, diálogo sobre Ucrania y extorsión en Bogota

🔴Colombia, con la obligación de ganar, recibe a Paraguay en Barranquilla

A partir de las 7:00 p.m., con transmisión por el Gol Caracol y Ditu, la selección de fútbol de Colombia enfrentará a la de Paraguay, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por la fecha 14 de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La tricolor espera cortar una racha de tres derrotas consecutivas y acercarse a la clasificación directa como uno de los seis primeros equipos de la tabla.

La jornada comienza a las 3:00 p.m., con el duelo Bolivia vs. Uruguay. A la misma hora del de Colombia serán los partidos Chile vs. Ecuador, Venezuela vs. Perú y Argentina vs. Brasil.

🔴Petro y Uribe se enfrentan por la consulta popular y varias reformas

Los máximos líderes políticos que tiene actualmente el país y que en gran medida tienen sobre sus hombros la responsabilidad del actual debate polarizado, el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe, chocaron otra vez este puente festivo por sus visiones disímiles de Estado en torno a lo que requiere el sistema laboral y lo que será la campaña por la consulta popular que quiere promover la Casa de Nariño. Luego de que se confirmara que Uribe y su partido, el opositor Centro Democrático, se inclinarán por la abstención en la consulta y que piensan llevar varias propuestas sobre lo labora, la salud y otros temas a discusión del Congreso, Petro cargó con fuerza contra esta decisión y llegó a decir, incluso, que reconocerá los resultados en urnas si –según su narrativa– no tiene vicios.

“Que Uribe si quiere derrotarnos, y aceptaré la derrota si viene del pueblo y no del dinero, que empiece por ordenar a su bancada que vote en el Senado por abrir la consulta popular, garantizaré la seguridad de quienes quieren votar por el No, porque soy demócrata de verdad. Estoy dispuesto a arriesgarme. Si pierdo ya me pondrán ustedes preso, como siempre, o algo peor, no importa. El que debe decidir es el pueblo. Podemos así, Uribe, comenzar un acuerdo”, dijo el mandatario. En ese mismo mensaje, esgrimido por sus redes, reiteró tácitamente que el epílogo de su Gobierno lo dedicará a hacer campaña, tanto por la consulta como por la reelección del progresismo en 2026, por lo que el grueso de sus acciones está dirigido a ese propósito.

Incluso, eso incluye el giro verbal que viene haciendo hacia sus opositores y que promueve el oficialista Pacto Histórico. Uribe, por su parte, salió este lunes festivo en Bogotá a promover lo que considera es el modelo de país que debe regresar al poder en 2026 para, de acuerdo con su relato, esquivar “los regímenes comunistas”. A su juicio, las políticas públicas y los comentarios de Petro llevarían a un sistema como ese por el que lanzó las alertas; y habló de la laboral. “Nos oponemos a esta reforma porque es de odio de clases, de confrontación, de destrucción de empleo, de maltratar el ánimo de inversión de quienes pueden crear empleo”, dijo Uribe, quien a renglón seguido lanzó alguna propuestas.

🔴 Extorsión en Bogotá

Este martes, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, presentarán resultados operativos contra la extorsión en la capital. Bogotá Cómo Vamos analizó los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional e identificó que entre enero y septiembre de 2024, los delitos sexuales y la extorsión, ambos dependientes de la denuncia, mostraron incrementos alarmantes: 58,8% y 73,2% respectivamente. “Estos aumentos podrían estar relacionados con una mayor disposición de las víctimas a denunciar, superando barreras sociales, o con un verdadero incremento en la incidencia de estos delitos. En todo caso, los aumentos en extorsión y delitos sexuales, ambos superiores al 70%, llaman la atención y merecen una respuesta decidida por parte de las autoridades”, instó el programa.

🔴 EE. UU. y Rusia anunciarán el resultado de su negociación sobre Ucrania

Este martes, la Casa Blanca y el Kremlin emitirán una declaración conjunta tras más de 12 horas de negociaciones en Arabia Saudita sobre una tregua parcial en Ucrania. Aunque Rusia rechazó una pausa total en los combates, las discusiones se centraron en un posible alto al fuego en el Mar Negro para reactivar el acuerdo de exportación de cereales. Mientras tanto, Ucrania espera los resultados de estas conversaciones antes de retomar el diálogo con EE. UU. La reunión podría marcar un avance en las tensiones, aunque las posturas siguen siendo distantes.

🔴Los accionistas de Ecopetrol se reúnen para tomar decisiones

Ecopetrol se prepara para elegir a los nuevos miembros de su Junta Directiva este viernes 28 de marzo en la Asamblea General de Accionistas. Ya hay varios nombres postulados. El primero va por cuenta de los representantes de los accionistas minoritarios, quienes acordaron postular a Luis Felipe Henao Cardona. El segundo, Ricardo Rodríguez Yee, fue elegido por los representantes de los departamentos productores de hidrocarburos explotados por Ecopetrol postularon. En la asamblea también se decidirá quién va a ser el revisor fiscal y cómo será la distribución de utilidades para los accionistas de Ecopetrol, cuyo socio mayoritario es el Estado colombiano.