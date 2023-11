El despertador: Milei presidente, acusación contra Nicolás Petro, y más...

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Javier Milei, presidente electo de Argentina, promete “reconstruir” el país

Este domingo, el libertario y ultraderechista Javier Milei, se convirtió en el nuevo presidente de Argentina, al derrotar al actual ministro de Economía de ese país, el peronista Sergio Massa. Milei, se convirtió en presidente electo con una diferencia de más de 10 puntos. En sus primeras palabras después del triunfo, agradeció a su equipo de trabajo, así como el apoyo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Sin embargo, no se refirió a ninguna política concreta o nombres para su gabinete. Milei llega a la Presidencia en un momento en el que la inflación argentina es de 143 % y la pobreza golpea a 40 % de la población.

🔴 Acusación contra Nicolás Petro

Este lunes, Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, será acusado dentro del escándalo por el presunto ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial en 2022. Nicolás Petro se verá nuevamente cara a cara con el fiscal Mario Burgos, a quien se le abrió una investigación por la filtración de unos videos del interrogatorio hecho al exdiputado del Atlántico por el supuesto. Este es el primer paso para el juicio en contra de Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

🔴 Shakira evitó la cárcel por fraude fiscal

Menos de media hora después de su arribo al Tribunal Superior de Cataluña, se anunció que la cantante colombiana Shakira llegó a un acuerdo con la fiscalía y pagará una multa por fraude fiscal. De esta forma, la cantante aceptó que defraudó 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2014. En la sesión, que duró menos de dos minutos, la colombiana llegó a un acuerdo con la Fiscalía española para poner fin a su proceso por fraude fiscal a cambio de reconocer su culpabilidad y del pago de una multa, anunció el lunes el presidente del tribunal.

🔴 Detalles sobre la creación del Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir)

Este lunes, el Ministerio de Transporte entregará detalles acerca de la creación del Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), que tomará la labor de construir y mantener las vías regionales del país, entre las que están principalmente las vías terciarias. El decreto con el que nació el Instituto, que es una ejecución de una facultad que ya se había aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, entrega la facultad para que la nueva entidad contrate directamente las obras, sin importar la cuantía. Esto ha despertado alarmas entre algunos sectores, por lo que, se percibe, podría ser un mecanismo que pueda ser explotable vía corrupción.

🔴 Rueda de prensa sobre Sanitas y Cruz Verde

Hoy el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, realizará una rueda de prensa para explicar cómo ha avanzado el tema entre la EPS Sanitas y la Droguería Cruz Verde para la entrega de medicamentos que no son parte del Plan de Beneficios de la Salud (PBS). Se llevará a cabo sobre las 10:00 a.m. Cabe resaltar que desde el miércoles 15 de noviembre Cruz Verde dejó de dispensar a los usuarios de Sanitas los medicamentos no PBS. Esta medida la tomó la droguería porque, según dice, la EPS les debe cerca de $400.000 millones. Aunque ese grupo de tratamientos representa una porción pequeña en comparación a otras medicinas, de acuerdo con el Ministerio de Salud, equivalen solo a un 4% o 5% del total, la situación sí afecta a una lista de medicinas que van desde suplementos vitamínicos, hasta terapias de costos elevados, como medicinas para pacientes oncológicos o con enfermedades huérfanas.

🔴 Concejo de Bogotá socializa el presupuesto para 2024

Este lunes 20 de noviembre se lleva a cabo la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público en el Concejo de Bogotá. En la comisión, citada por la bancada del Pacto Histórico, se dialogará en torno al presupuesto del otro año; además, se rendirá una sesión exclusiva al proyecto de acuerdo del presupuesto con vigencia a 2024. Al final de la comisión se discutirán la ejecución física y presupuestal del plan de desarrollo distrital “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” vigencia 2023″.