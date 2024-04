El Despertador: racionamiento de agua y juicios a exabogado de Uribe y Donald Trump

Foto: Eder Rodríguez

🔴Racionamiento de agua 15 de abril

Este lunes 15 de abril, a las 8 de la mañana, se activa la suspensión del servicio de agua en la zona 5 de racionamiento. En este turno, se verán afectador los barrios de La Candelaria, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Tunjuelito. El restablecimiento para estos barrios inicia a las 8 de la mañana del martes 16 de abril, y en algunas zonas la normalización podrá tomar un tiempo adicional. Consulte aquí los barrios de esta zona.

🔴Se reanuda juicio contra el exabogado de Álvaro Uribe

Luego de una semana agitada en el proceso que se investiga a Álvaro Uribe por, presuntamente, torcer testigos, este lunes se reactiva el juicio contra uno de los supuestos colaboradores del expresidente en ese propósito. Se trata del abogado Diego Cadena, quien habría contactado a viejos exparamilitares para que se retractaran de sus declaraciones, en las que advertían que Uribe habría tenido vínculos con los paramilitares durante los años noventa en Antioquia. El líder del Centro Democrático ha negado tajantemente cualquier intento de torcer testigos y de tener nexos con los paramilitares.

🔴 Se inicia histórico juicio contra Donald Trump

El juicio contra Donald Trump, el primero de carácter penal en la historia de Estados Unidos contra un exmandatario (2017-2021), presidido, además, por un juez de origen colombiano, el bogotano Juan Merchán, comienza este lunes con la selección del jurado. Como explica EFE, es un momento que en otros procesos es un mero trámite pero que en este caso ya tiene carga política. Trump pasa al banquillo por unos pagos irregulares de 130.000 dólares a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016 y que no saliera a la luz una relación extramarital que el magnate tuvo con ella en 2006, cuando no había entrado todavía en política. La selección del jurado puede llevar hasta dos semanas.

🔴Así avanza el comercio, la industria y manufactura en Colombia

Este lunes a loas 10:00 a. m. el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicará los datos del mes de febrero de 2024 de: Encuesta Mensual de Comercio (EMC), Índice de Producción Industrial (IPI) y Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET).Estos informes proporciona los principales indicadores sobre la evolución de la actividad del comercio, la industria y manufactura, respectivamente. En ellos incluye variables como producción, ventas, empleo, horas trabajadas, personal ocupado, sueldos y salarios, por lo que permite tomar un pulso a algunas de las actividades económicas más importantes del país.

🔴 Se retoma la discusión de la reforma a la ley estatutaria de educación

Para hoy está citada la continuación del segundo debate de la ley estatutaria de educación en la Cámara de Representantes. Apenas seis son los artículos que están pendientes de aprobación, para que el proyecto pase a discusión en el Senado de la República. Esta es la reforma del Gobierno que plantea establecer que la educación sea un derecho fundamental. Aunque pasó relativamente fácil en su primer debate, la discusión ha sido más lenta en la plenaria de Cámara, pues no se ha logrado consenso sobre algunos de sus planteamientos.

🔴 Debate de control político a la gestión de la Secretaría de Integración Social de Bogotá

Citado por la bancada del Nuevo Liberalismo, este lunes 15 de abril se realizará en el cabildo distrital la continuación del debate de control político a la actual gestión de la cartera de Integración social. Están citados los secretarios de Gobierno, Gustavo Quintero, e Integración social, Roberto Angulo.

🔴Expectativa por debate de reforma pensional este lunes en la plenaria del Senado

El pleno del Senado retomará el debate de la reforma pensional del presidente Gustavo Petro este lunes 15 de abril, a las 2:00 p.m. La discusión iniciaría con la votación de la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado, del Partido la U, que busca que el umbral de aporte a Colpensiones sea de un salario y medio, en lugar de tres salarios, como lo quiere el Gobierno. Desde el Gobierno creen tener los votos suficientes para rechazar la ponencia de Hurtado y aprobar la del gobierno, que abriría la discusión del articulado, contando, al parecer, con el respaldo de 10 congresistas liberales y 8 de la U, con quienes entablaron negociaciones la semana pasada.

🔴Un último round para la reforma a la salud, pero con pocas posibilidades

El presidente del Senado, Iván Name (de la Alianza Verde), ordenó crear una comisión con los presidentes de las diferentes comisiones que hacen parte de esa corporación. Allí tendrán que decidir si la apelación presentada frente al hundimiento de la reforma a la salud es procedente. En caso de que su decisión sea afirmativa, el tema pasará a discusión a la plenaria del Senado. Aunque puede ser un último round para la reforma a la salud, no cuenta con los votos necesarios con los presidentes de las comisiones ni en la plenaria del Senado, por lo que se espera que el proyecto no reviva.