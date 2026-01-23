El Despertador: tensión entre Colombia y Ecuador, gira de Harry Styles y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Sube la tensión arancelaria entre Colombia y Ecuador

Colombia ya respondió la decisión que el presidente Daniel Noboa de cobrar una “tasa de seguridad” ante la “falta de cooperación en la frontera”. Ahora, el intercambio comercial de ambos países tendrá un arancel del 30 %, para las exportaciones colombianas y para 20 productos ecuatorianos que vende a Colombia. Además, por ahora no habrá más ventas de energía a Ecuador.

Gremios de empresarios e industriales de ambos países han rechazado las medidas y han pedido que se priorice el diálogo y la negociación para superar las diferencias binacionales. Por el momento, hay una reunión convocada para este domingo, con el fin de comenzar a bajar la temperatura a un conflicto comercial.

🔴 Nhora Mondragón será la sexta directora del Dapre del gobierno Petro: ¿de quién se trata?

Es la sexta persona en ocupar este cargo. En el cargo también estuvieron Laura Sarabia, el prófugo Carlos Ramón González, Jorge Rojas y Mauricio Lizcano.

No es nueva en el Gobierno, fue designada como directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior en marzo de 2025. Un mes después de la llegada de Armando Benedetti a la dirección de esa cartera.

Asumirá el cargo tras la salida de Angie Rodríguez, quien fue trasladada a la gerencia del Fondo de Adaptación a inicios de enero en medio de denuncias de presunta corrupción en esa entidad y las tensiones con Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Mondragón es administradora de empresas y cuenta con especializaciones en administración pública y salud. También fue Secretaria de Gobierno de Cali durante la alcaldía de Jorge Iván Ospina y trabajó como contratista en la gobernación del Valle del Cauca en 2019, durante la primera administración de Dilian Francisca Toro.

🔴 Niegan tutela a Ismael Peña para volver a la rectoría de la Unal

El Juzgado 046 Laboral del Circuito de Bogotá decidió negar la acción de tutela que interpuso José Ismael Peña Reyes, en la que señalaba que sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, acceso a funciones y cargos públicos estaban siendo vulnerados por la Universidad Nacional de Colombia y su Consejo Superior Universitario (CSU).

Peña solicitaba que se ordenara permitirle asumir y “ejercer sin obstáculos” las funciones como rector de la institución, tras la renuncia al cargo por parte de Leopoldo Múnera, como consecuencia de la sentencia del Consejo de Estado que declaró nula su designación.

El juzgado rechazó el amparo solicitado por Peña, pues resaltó que las decisiones del alto tribunal, emitidas el 4 de septiembre y el 20 de noviembre de 2025, no reconocieron que el profesor tuviera un derecho subjetivo vigente a ocupar el cargo de rector, ni dispusieron su posesión o restablecimiento.

El despacho, además, consideró razonable la decisión del CSU de determinar la vacancia institucional y, posteriormente, designar a un rector encargado, en este caso el vicerrector académico, Andrés Felipe Mora.

🔴 La exclusiva gira de Harry Styles

El cantante británico sorprendió a sus seguidores al anunciar una gira internacional distinta a lo habitual. En lugar de un recorrido extenso por decenas de países, el cantante británico apostó por un formato mucho más selectivo: una serie de residencias que lo llevará únicamente a siete ciudades del mundo, donde ofrecerá múltiples conciertos en cada una.

El tour, previsto para desarrollarse a lo largo de 2026, se extenderá durante varios meses y tendrá paradas estratégicas en Europa, América y Oceanía. Londres, Ámsterdam, Nueva York, São Paulo, Ciudad de México y dos importantes ciudades de Australia hacen parte del itinerario confirmado. En el caso de Estados Unidos, Styles concentrará todas sus presentaciones en una sola ciudad, con una larga seguidilla de fechas consecutivas.

🔴 Nuevo fichaje del supercampeón de Colombia

Juan Sebastián Quintero es nuevo jugador de Independiente Santa Fe. El defensor colombiano, procedente del Deportivo Cali, tiene experiencia previa en el fútbol de España con el Sporting de Gijón y Brasil, con Vasco da Gama.

Djokovic va por su victoria 400 en Grand Slam

Luego de superar la segunda ronda del Abierto de Australia, el legendario tenista serbio buscar alejar aún más sus registros de los que dejó Roger Federer. El suizo se quedó en 369 triunfos en torneos Grand Slam (Abierto de Australia, Abierto de Estados Unidos, Roland Garros y Wimbledon).

🔴 Reunión de EE. UU. con Putin

El emisario estadounidense Steve Witkoff se reunió el jueves por la noche con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú, sobre el plan esbozado por Washington para acabar con la guerra en Ucrania.

La reunión tuvo lugar tras la corta entrevista del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en el Foro de Davos, en Suiza.

“La comitiva de Steve Witkoff y Jared Kushner ha llegado al Kremlin”, indicó la emisora estatal rusa Vesti en Telegram.

En un contexto de agitación diplomática, Witkoff, acompañado por el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, aterrizaron en la noche en Moscú. La presidencia rusa anunció después el inicio del encuentro.

Witkoff ya se ha entrevistado varias veces con el presidente ruso desde hace un año.