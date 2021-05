El vicealmirante Juan Herrera y sus confesiones tras salir de la dirección general marítima de la Armada

El Vicealmirante Juan Herrera, quien fue Director General Marítimo hasta el domingo 23 de abril, explica las razones por las cuales sale del cargo después de 35 años de servicio a la institución. Dice que no se arrepiente de haber incrementado la protección del Puerto de Buenaventura a nivel dos y que lo hizo amparado en una norma internacional para proteger las instalaciones portuarias y buques ante altos riesgos.

El sábado 22 de mayo, el Almirante Gabriel Pérez, Comandante de la Armada, lo llamó y le dijo que todo estaba claro y en orden. Le dijo que ya no debería irse. Sin embargo, al día siguiente, el Vicealmirante Herrera ratificó la decisión que le había expresado a sus amigos y allegados en una carta personal: pasar al retiro y apoyar la institucionalidad.

¿Cómo fue ese momento en que decidió irse? Él mismo lo relata en diálogo con El Espectador: “Entonces yo le digo al señor Comandante de la Armada: no voy a dejar que esto siga avanzando. Lamento mucho que se haya presentado esta situación. Le solicito que usted tome mi cupo, que siga adelante con lo que la Marina tiene que seguir y yo me voy al retiro de la manera más tranquila, cumpliendo mi misión”.

El Almirante Herrera conoce el mar, la investigación en los océanos, las decisiones y la política. Estuvo 35 años en la institución naval y fue encargado por el Presidente Duque de la Gobernación de San Andrés y Providencia por unos meses en el 2018.

“En la misma forma que tomé la decisión de subir el nivel de protección por la necesidad que existía, en la misma forma ahora me siento muy tranquilo de estar en una condición diferente, en creer que este país mejore aportando siempre en forma propositiva. Aquí no podemos mandar mensajes equivocados de ruptura de institucionalidad: a la Armada nacional mi cariño”, señaló el almirante Herrera.

Usted hizo una carta para sus amigos, allegados y más cercanos en donde escribió: “El Señor Presidente me pidió el retiro por haber incrementado el nivel de protección en el Puerto de Buenaventura a nivel 2, lo cual era algo que la norma internacional del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias ordena cuando se genera un altísimo riesgo de ataques a buques internacionales o a activos estratégicos de la nación como son los puertos”. ¿Qué fue lo que pasó Almirante?

Aquí el tema es muy específico en la forma como se dieron las cosas. Quiero aclarar tres partes de lo que fue este proceso. Primero, el miércoles 19 de abril, cuando yo subo el nivel de protección en el puerto de Buenaventura a nivel dos. Segundo, el viernes 21, cuando el Comandante de la Armada me llama por primera vez a decirme que, por instrucciones del Señor Presidente, yo debo presentar mi carta de retiro. Tercero, el día sábado 22, cuando nuevamente el Comandante de la Armada me llama a decirme que se le aclaró la situación al Señor Presidente, que él entendió y que efectivamente creía que había sido una actuación clara y correcta.

Pero usted ya había publicado la carta de su retiro a sus amigos, se filtró ayer domingo a los medios.

Yo ya había mandado la carta a mis amigos. Yo le dije al señor Comandante de Armada: “Yo no voy a dejar que esto siga avanzando. Lamento mucho que se haya presentado esta situación y le solicito que usted tome mi cupo y que siga adelante con lo que la Marina tiene que seguir. Yo me voy al retiro cumpliendo mi misión con la frente en alto, el reconocimiento de que mis actuaciones fueron claras, transparentes y verdaderamente en responsabilidad, pero no voy a mandar un mal mensaje contra la institucionalidad”.

Usted es un hombre de mar y si hay una maniobra en un buque que se esté complicando se hace marcha atrás, ¿no pensó en algún momento rectificar su decisión de retirarse?

El sábado, cuando recibí la segunda llamada, me quedé tranquilo y consideré la posibilidad de retornar. Pero el domingo, cuando ese saludo de mis amigos se volvió tan viral y negativo, yo la verdad dije “No puedo volver así. Aquí hay un tema de respeto a la institucionalidad y definitivamente desde ese punto de vista voy a seguir adelante con todas las decisiones, pasar a la reserva y avanzar”.

Estuvo en la Armada por más de 35 años, su carrera terminó por una decisión, pero en su vida tuvo que tomar muchas decisiones, ¿no se siente un poco frustrado por el hecho de hacer lo correcto aunque algunos piensen que fue incorrecto?

Para mí lo más importante es que mi nombre haya quedado absolutamente claro desde mi decisiones y determinaciones cuando tuve que tomarlas.

¿Está bien afirmar que no fue una decisión política lo que lleva a su salida, sino que fue una decisión personal?

Sí, correcto. En principio se dio esa confusión aunque posteriormente se aclaró lo que había sucedió. Para mí la mayor tranquilidad es que se haya reconocido que el procedimiento fue correcto. Cuando esto se volvió un tema mediático dije: “Me voy”. Es un ejemplo de ser conciliadores y que las cosas se pueden aclarar siempre.

Muy pocos referentes se tienen de que un paro haya afectado las terminales portuarias en el país, aunque los movimientos de protesta del país tienen una base muy fuerte en la protesta de los estibadores al comienzo del siglo XX. ¿Cuál es para usted la situación portuaria de esta Colombia que lleva ya un mes en paro?

Esto es algo sin precedentes, es un asunto muy grave. La verdad es que estamos colapsando con las empresas. Particularmente desde la administración pública soy muy consciente de como el día a día sigue siendo muy difícil. Creo que tenemos unas situaciones que debemos modificar pero es una oportunidad, todo problema tiene una oportunidad. Siempre creo que hay que hacer cosas diferentes, buscar estar encima de la ola y creo que con estas actitudes podemos buscar puntos de encuentro para resolver esta problemática tan grave que hoy tenemos en Colombia.

Lo que pasa es que como hay bloqueos, la carga no puede salir y se está acumulando. Ya quedan pocos espacio es en el terminal. Esa sí es la razón verdadera por la cual los buques de las navieras están dejando de venir, pero es un error decir que no van a volver. Simplemente hacen cambios de rutas y tienen la esperanza que se solucione el problema para poder llegar.

Usted fue gobernador de San Andrés, contó con el apoyo del Presidente Duque que fue quien lo nombró. Con todo esto que ha pasado, ¿qué entendió de la política?

Es muy difícil porque la gente nunca va estar contenta. Siempre habrá quien ataque, muchos intereses y siempre serán muy complejas las decisiones y los acuerdos.

Creo que el Archipiélago es una mini Colombia donde se presenta todo un modelo de patria. Allí se puede estudiar dónde pueden estar las soluciones. Fue una experiencia maravillosa en medio de lo difícil. Encontrar un departamento tan deteriorado desde la administración pública obligaba a que uno tuviera que tomar medidas respetando la institucionalidad y superar las diferencias. Tres valores en contra de dos negativos: paciencia, tolerancia y humildad, contra el ego y la soberbia que aquí no sirve para nada.

Esa experiencia me enseñó a saber que a veces uno tiene que utilizar algo que yo denomino el mal menor para evitar el mal mayor. Tener en claro: compromiso, carácter, coherencia y buscar generar confianza. Eso es lo que yo hago.

Almirante, cuando fue gobernador tenía línea directa con el Presiente y era un funcionario de su confianza, ¿no hablo con él con respecto al tema de Buenaventura?

Entiendo que con tantas complicaciones que hay ahorita en el país es muy difícil abordar una situación tan puntual. En su momento lo solicité y estoy pendiente porque es importante tener la posibilidad de despedirse.

Reitero que no me voy a prestar para que se malinterprete lo que se hizo en un momento. Para mí es suficiente que se haya aclarado la situación, se respetara la decisión y se haya entendido que fue correcta.

¿Qué le va a decir al presidente cuando lo vea?

Le diré que fue un gusto estar en un gobierno con una situación tan difícil en el cual pude contribuir e intenté resolver los problemas, tanto como gobernador, como en las dificultades de lo que pasó con la Dirección General Marítima.

Lo importante es aprender de todo y yo aprendí muchísimo. Siempre voy a estar al servicio de la patria. Mi cariño por la institucionalidad. La Armada está por encima de lo demás.

Con todas estas experiencias, si lo llamaran a trabajar con entidades del Estado, por ejemplo la Comisión Colombiana del Océano, ¿usted volvería a la función pública ?

La vida pública se vuelve muy atractiva a pesar de que servir está lleno de dificultades, pero es un campo interesante por los retos. Para mí es emociónate y siento que siempre lo voy a buscar porque es parte de mi naturaleza.

Hace unos años lo entrevistaba para una investigación periodística que hice para este diario. Recuerdo que le dije que usted siempre llegaba a dónde había problemas. ¿Qué aprendió en estos 35 años de servicio en la Armada ?

El aprendizaje es maravilloso, es una oportunidad de saber cómo uno se transforma. Caminar en la cornisa. Siempre llegué a solucionar problemas y eso es algo que fortalece el carácter y entusiasma.

Sus rumbos ahora serán diferentes. ¿Cómo deja el derrotero? ¿la guía para los puertos en términos generales?

Colombia después del año 91, cuando entra la ley primera que crea la Superintendencia de Puertos, se privatizan las sociedades portuarias. Definitivamente se cambió el modelo que se tenía antes que no era eficiente.

Colombia se volvió un país muy fuerte sobre todo en el Caribe. En el Pacífico ha sido diferente y hay que hacer reflexiones. Hay un común denominador, que sigue existiendo, y es que los temas marítimos y portuarios son muy escasos desde la academia, en la función pública y en las regiones. Esta escasez lo que genera es malentendidos, que no se logre comprender el alcance y la dirección de las decisiones que se toman con determinación.

Estoy muy convencido en el modelo de gobernanza marina que habíamos implementado en la Dirección General Marítima. Allí se logra el enlace del gobierno nacional, regional y local, con el trabajo mancomunado del gremio marítimo y la posibilidad de incluir a nuestras comunidades nativas y costeras. Si nosotros entendemos que ese modelo integra de verdad al Estado, Colombia va a mejorar muchísimo en la zona costera y vamos a sacar adelante la problemática que tenemos en la actualidad.