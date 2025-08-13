Funeral de Miguel Uribe Turbay, empleo informal y más en El despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Política

Colombia despedirá a Miguel Uribe Turbay. Este miércoles se realizará el funeral de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial fallecido el lunes pasado. Su cuerpo, que está en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Congreso será trasladado en las horas de la mañana a la Catedral Primada de Colombia, en donde la ceremonia religiosa está programada para el medio día. Después, el cortejo fúnebre se dirigirá al Cementerio Central, ubicado sobre la avenida 26.

Varias figuras de la política acompañarán a la familia y los amigos del político en la eucaristía, entre ellas la vicepresidenta Francia Márquez.

🔴 Negocios

Mercado laboral en el segundo trimestre del año. Este miércoles, el DANE publica el informe de empleo informal en el trimestre abril-junio. Actualmente, seis de cada diez trabajadores en Colombia la hace bajo la sombra de la informalidad, lo que implica que el no cuenta con afiliación a pensión, no cotiza seguridad social y, en general, no está amparado por las garantías del sistema laboral formal.

Si bien el desempleo en el país se redujo al 9 % en junio, su nivel más bajo en más de una década, disminuir la informalidad continúa siendo uno de los mayores desafíos del mercado laboral del país.

🔴 Internacional

Cierres de campaña presidencial en Bolivia. En La Paz, los candidatos a la Presidencia de Bolivia realizan sus cierres de campaña a solo cuatro días de las elecciones generales. Las encuestas recientes posicionan a los opositores de derecha Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga como favoritos en la contienda.

🔴 Bogotá

Cierres viales por cortejo fúnebre de Miguel Uribe. Este miércoles 13 de agosto en Bogotá se desarrollarán las exequias y un cortejo fúnebre para despedir a Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato víctima de magnicidio. Hay cierres en varios cuadrantes del centro de la capital desde las 8:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m. Todos los detalles los puede encontrar haciendo clic aquí.

🔴 Deportes

PSG y Tottenham se miden en la Supercopa de Europa. El Paris Saint-Germain y el Tottenham Hotspur disputarán este miércoles la Supercopa de Europa en el Bluenergy Stadium de Údine (Italia). El conjunto francés, dirigido por Luis Enrique, parte como claro favorito tras conquistar la última Liga de Campeones y mantener la base de figuras que lo llevaron a la cima continental.

En la otra orilla, el cuadro inglés afrontará el estreno oficial de su nuevo técnico, el danés Thomas Frank, quien asumió el reto en los Spurs, que acaban de conquistar la Europa League. El duelo será la primera gran prueba para su proyecto y una oportunidad de medir fuerzas ante uno de los planteles más potentes del planeta.

🔴 Vivir

Tercer día de AmeriGEO. La agenda del tercer día del evento en la Universidad Nacional que explora los avances científicos en la observación de la tierra y que reúne a científicos de varias partes del mundo, estará marcado por discusiones sobre el uso de la inteligencia artificial, los satélites y los sistema de información para pensar en la resiliencia de las costas ante el cambio climático, el impacto de los ecosistemas en la salud y los retos que enfrentará en el futuro cercano.

Además, se realizará la ceremonia anual de entrega de los premios AmeriGEO, que reconocen la labor científica en geociencias. Las personas interesadas en participar virtual o presencialmente deberán registrarse a través del sitio web oficial: www.igac.gov.co/semana-amerigeo-2025. La asistencia no tiene ningún costo.