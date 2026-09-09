Incendio forestal en Payandé, Tolima, amenaza planta de Cemex

Un incendio forestal se expande por el corregimiento de Payandé, en el municipio de San Luis, Tolima, y tiene en alerta a las autoridades y a la comunidad por su cercanía con sectores habitados y con la planta de Cemex, la empresa multinacional mexicana de construcción. El punto más crítico se ubica en inmediaciones de la finca Altamira, a unos 500 metros de las instalaciones de la cementera.

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El mayor Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil en el Tolima, informó desde el lugar de la emergencia que más de 50 personas trabajaron durante el martes para contener las llamas. A ese esfuerzo se sumaron voluntarios que se desplazaron desde Coyaima y relevaron las labores durante la noche y la madrugada.

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En total han participado más de 150 personas entre agentes de la Policía, bomberos, integrantes de la Defensa Civil, personas de la comunidad y funcionarios de otras entidades. También se dispuso apoyo aéreo para enfrentar los focos ubicados en terrenos de difícil acceso.

🚨 #ÚLTIMAHORA #Tolima | Apoyamos la atención del incendio forestal de gran magnitud en Payandé (San Luis, Tolima), que amenaza la mina La Esmeralda de Cemex. Nuestros voluntarios de la @DefensaCivilCo responden en la zona.#ListosEnPazOEmergencia🧡 pic.twitter.com/JdSNaaXMCy — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) September 9, 2026

“Este es un incendio bastante complejo que desde el fin de semana inició en nuestro municipio. Hemos intentado por tierra y aire hacer la contención y relativamente se considera una distancia cercana a la planta La Esmeralda de Cemex. Para hoy se contempla trabajo helicoportado para intentar detener las llamas”, manifestó el alcalde de San Luis, Ricardo Acosta, quien además explicó que se está estudiando la posibilidad de evacuar las viviendas de la zona.

Las operaciones de control se coordinan desde el Puesto de Mando Unificado de la Gobernación del Tolima, en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El objetivo central de los equipos es impedir que las llamas se dirijan hacia la planta industrial o hacia el casco urbano del municipio.

Los habitantes de Payandé han pedido a las autoridades que el Puesto de Mando Unificado se trasladara al corregimiento y que la Gobernación del Tolima asuma un papel más activo, destinando más recursos para la atención de la emergencia, especialmente en apoyo aéreo.

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Aunque no se conocen oficialmente las razones que originaron el incendio, Acosta declaró que «la comunidad manifiesta que el incendio que inició en la vereda Campo Alegre ocurrió por personas que se desplazaban en motocicleta con cascos. Posteriormente, también nos comentaron que otro incendio presuntamente inició por personas que se desplazaban en otra motocicleta».

De acuerdo con el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Tolima es el departamento donde más incendios activos se registran en el país. Hasta el pasado 8 de septiembre había siete puntos activos en Cunday, Ortega, Natagaima, Ibagué y San Luis, entre otros.

Adicionalmente, la entidad también registra cinco incendios en Cauca, cuatro en Nariño y de a uno en Valle del Cauca y Norte de Santander.