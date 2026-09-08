Durante los diez días que dura la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, el evento funcionará como punto de recolección de ayudas para las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto que impactó a Colombia. La iniciativa hace parte de la campaña “No pases la página, la reconstrucción apenas comienza”, con la que la alcaldía de la ciudad busca mantener activa la red de solidaridad hacia las zonas afectadas por la emergencia.

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La Fiesta del Libro de Medellín será centro de acopio para donaciones por el terremoto

La edición número 20 de la Fiesta del Libro se llevará a cabo del viernes 11 de septiemnre al domingo 20 de septiembre de 2026 en el Jardín Botánico, Zona Norte, y en el Parque Explora. Robinson Meneses, subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio hizo un llamado para que el espacio sirva como recordatorio de que “la solidaridad no puede aflojar, no podemos aflojar las ayudas. Hay muchas familias todavía que nos necesitan en las zonas más afectadas por el terremoto”.

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Meneses explicó que la recolección dentro del evento funcionará en distintos espacios, como puntos de donación de alimentos no perecederos y productos de aseo que se ubicarán en el Orquideorama y estarán operando todos los días de la Fiesta, entre las 10:00 a.m. y 9:00 p.m.. Las oficinas del eventos también recibirán otros elementos como comida para mascotas y ropa en buen estado.

Para los aportes económicos, el subsecretario detalló que se habilitarán varios canales: “quienes quieran donar dinero en efectivo, transferencias a través de la Corporación Presentes con transparencia absoluta, lo van a poder hacer en las diferentes cajas de los puntos comerciales de librerías y puntos gastronómicos que vamos a tener”.

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El acopio, a próposito del evento, también busca recoger libros y materiales culturales. Se priorizan la literatura infantil y juvenil, cuentos, poesía, libros ilustrados, novelas, textos de ciencia y arte, además de material didáctico. También aceptan rompecabezas, juegos de mesa, colores, títeres, cuadernos y juegos de cartas. Los libros pueden ser nuevos o usados, siempre que estén en buen estado, y los juegos deben entregarse completos.

Desde la Secretaría de Cultura Ciudadana manifestaron que “un libro puede ofrecer apoyo emocional y psicosocial a los damnificados, con historias para compartir, imaginar y recuperar espacios de encuentro tras la emergencia”.

Los elementos recolectados se destinarán a las familias que continúan en albergues, así como a bibliotecas, centros comunitarios e instituciones educativas afectadas por el sismo.

Quienes prefieran hacer aportes en línea pueden ingresar al sitio web presentes.co/dona.