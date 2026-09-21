Sus primeros encuentros va por la línea comercial. Este lunes tendrá una cita con el AS/COA Americas Society/Council of the Americas, uno de los foros empresariales más influyente…

En una comitiva liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y los ministros Omar Bula (Cancillería) y Mauricio Gómez (Comercio), Colombia asumirá la edición 81 de la Asamblea General de la ONU. Con una agenda robusta, Restrepo ya tuvo sus primeros contactos con delegaciones internacionales que se congregarán en Nueva York.

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Incendios en Villa de Leyva, cita Trump-Mamdani, Asamblea de la ONU y más en El Despertador

Sus primeros encuentros va por la línea comercial. Este lunes tendrá una cita con el AS/COA Americas Society/Council of the Americas, uno de los foros empresariales más influyente en las relaciones EE.UU.–América Latina. Enseguida acudirá a un foro del Concordia: Building Critical Mineral Supply Chains in the Americas en el que se hablará de minerales críticos, mismo que comprende parte del acuerdo firmado con el Secretario de Estado, Marco Rubio.

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Ahora bien, el plato fuerte de la jornada para Restrepo será en la cita con Kristi Noem, quien lidera la iniciativa del Escudo de las Américas por delegación de Donald Trump. Esa cita es clave, pues la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, ya abonó el terreno en un primer encuentro que sostuvieron la semana pasada.

🔴Reunión entre Trump y el alcalde de Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el lunes con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, uno de sus más firmes opositores, anunció la alcaldía de la ciudad. Los dos líderes, de 80 y 34 años, respectivamente, se verán en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, precisó la oficina de Mamdani a la AFP este domingo. "La reunion abordará los asuntos que atañen a la ciudad de Nueva York y a sus habitantes", precisó.

Tonight, Jewish New Yorkers mark the start of Yom Kippur, the holiest day on the Jewish calendar. It is the peak of the Yamim Noraim, the Days of Awe, and an opportunity for profound reflection.



For those fasting — tzom kal, may your fast be easy and meaningful.



And to all who… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 20, 2026

Mamdani fue elegido por el ala izquierda del Partido Demócrata y se ha erigido como un opositor implacable de Trump, quien estará en la ciudad en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Tras meses de ásperos intercambios, se reunieron por primera vez en la Casa Blanca poco después de la victoria electoral del alcalde, en noviembre de 2025. En esa oportunidad, ambos se mostraron cordiales y prometieron trabajar juntos en la cita que se celebró en el Despacho Oval, en Washington.

🔴¿Cómo van las importaciones de Colombia?

Con una baja tasa de cambio las importaciones se ven favorecidas en el país. Para seguirle la pista a los ingresos por comercio, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publica los resultados durante el mes de julio.

En contexto: Precio del dólar recupera terreno en Colombia: ¿cómo está el mercado en países emergentes?

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en junio de 2026, las importaciones fueron USD 6.775,8 millones CIF y presentaron un crecimiento de 27 % con relación al mismo mes de 2025. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 23,1 % en el grupo de Manufacturas.

🔴MinDefensa se somete a moción de censura en el Congreso

El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, comparecerá esta semana nuevamente ante el Congreso por la operación en el Guaviare en el que las Fuerzas Militares dieron de baja hasta 24 integrantes de las disidencias de alias Calarcá, incluyendo a tres menores de edad. Tras un primer debate en el Senado, este martes el llamado fue por parte de la Cámara que expondrá los motivos por los que se debería remover del cargo a Mora.

El ministro dijo en el Senado que las operaciones se realizaron con inteligencia detallada y bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario. En esa sala la votación será este mismo miércoles, pero antes la militancia del Pacto Histórico, que convocaron la moción de censura, hará comparecer al ministro. Sin embargo, los votos parecen estar del lado del oficialismo.

🗣️ #CámaraOpina | El presidente de la @CamaraColombia, @NicolasBarguil, habló en su cuenta de X, sobre los acuerdos alcanzados en reunión de voceros de partidos, orientados a establecer reglas para el desarrollo de los debates 👇🏼. pic.twitter.com/2VgC9JWG0y — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) September 19, 2026

🔴Se cancelan clases en Villa de Leyva por incendio que azota al municipio

Por la magnitud de la emergencia, la alcaldía de Villa de Leyva declaró la calamidad pública, suspendió las clases en los colegios para este lunes 21 de septiembre y recomendó a la ciudadanía permanecer en las viviendas e informarse por las redes oficiales de la administración.

“Estamos colapsando algunos puntos y no podemos permitir que esto nos trunque toda la organización que tenemos desde las diferentes entidades e instituciones”, indicó el alcalde Nicolás Méndez, quien añadió que se habilitó el coliseo municipal como albergue.

Unidades de socorro en la zona confirmaron que una vivienda se vio afectada, mientras otras nueve tuvieron que ser evacuadas. Adicionalmente, se ha estado sacando a lo largo del día a los huéspedes de los hoteles en el casco urbano de Villa de Leyva, incluido El Duruelo, donde trabajadores del lugar y socorristas han trabajado a lo largo del día para que las llamas no alcancen la estructura.