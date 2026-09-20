Con Restrepo a la cabeza: arranca agenda de Colombia en EE. UU. para asamblea de la ONU

La delegación de Colombia para la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas inició sus labores desde este mismo domingo 20 de septiembre. Esa comitiva liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, junto al canciller Omar Bula y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, ya tuvo sus primero contactos con delegaciones internacionales que se congregarán en Nueva York para esta edición de la asamblea en el que la seguridad regional, la crisis energética y varios conflictos en el mundo coparán los principales ejes de interes.

Desde muy temprano el vicepresidente inició su viaje con una pequeña comitiva. Como reveló este diario, la representación pasó de 120 a poco más de 30 funcionarios, suscribiendo esa apuesta por la austeridad que ha hecho el gobierno De la Espriella. El foco de la visita no se cierra a la ONU, sino que servirá para darle el primer vistazo a la idea de promocionar el país ante inversores extranjeros bajo la sombrilla de las “Milagro Week”.

Publicidad

Le sugerimos: De la Espriella aceleró su "patria milagro": activó chequera regional y apuntó al exterior

De hecho, sus primeros encuentros va por esa línea comercial. Desde este lunes tendrá una cita con el AS/COA Americas Society/Council of the Americas, uno de los foros empresariales más influyente en las relaciones EE.UU.–América Latina. Desde la Vicepresidencia se ha asegurado que esta será "la vitrina principal donde el Vicepresidente presenta la agenda económica del país ante inversionistas y líderes hemisféricos". Enseguida acudirá a un foro del Concordia: Building Critical Mineral Supply Chains in the Americas en el que se hablará de minerales críticos, mismo que comprende parte del acuerdo firmado con el Secretario de Estado, Marco Rubio.

Y desde este mismo lunes el Vicepresidente tendrá una cita con el primer mandatario regional: el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. En horas de la tarde Restrepo estará en el Banco Interamericano de Desarrollo abordando temas de inteligencia artificial.

¡Ya rumbo a Nueva York!



Por orden del presidente @ABDELAESPRIELLA estaremos representándolo ante las Naciones Unidas, pero también, en una agenda de inversión y cooperación internacional.



Será una semana de mucho trabajo para seguir construyendo no solo la Misión Crecer sino… pic.twitter.com/7Is1pufs2h — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 20, 2026

El plato fuerte de la jornada será en la cita con Kristi Noem, quien lidera la iniciativa del Escudo de las Américas por delegación de Donald Trump. Esa cita es clave, pues la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, ya abonó el terreno en un primer encuentro que sostuvieron la semana pasada. La cooperación y seguridad regional será el eje primerio del encuentro. Finalmente Restrepo estará en la Mesa redonda Business Council for International Understanding (BCIU) en el que presentará la oferta de inversión colombiana al sector privado en Estados Unidos.

De su parte, desde la Cancillería también se trazó un eje primario para este encuentro. El ministerio en cabeza de Omar Bula remarcó que su agenda buscará "restaurar la confianza y gestionar la transformación para que las Naciones Unidas genere resultados para todos”. En concreto se busca presentar la nueva hoja de ruta para la política internacional del gobierno de Abelardo de la Espriella "orientados a fortalecer el posicionamiento del país, impulsar el crecimiento económico, proteger los intereses nacionales y fortalecer sus alianzas estratégicas".

Lea: De la Espriella responde a la JEP por recorte presupuestal: "¿Por qué necesita más dinero?"

Es por ello que se marcaron cuatro puntos de interés primario: Impulsar el comercio y atraer inversión para generar desarrollo, fortalecer la seguridad y la defensa de los intereses nacionales, promover la innovación, la tecnología y la transformación digital y reconstruir y fortalecer las alianzas estratégicas de Colombia. Además, según el comunicado de la cartera, "el Gobierno Nacional promoverá discusiones encaminadas a mejorar el funcionamiento de los organismos internacionales, fortalecer la cooperación entre los Estados y garantizar el cumplimiento efectivo de los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

Además de las citas ya oficiales del lunes, se sabe que el martes, tras una ronda de conexiones en el Rockefeller Center, asistirá a la cena protocolaria junto al presidente estadounidense, Donald Trump y otros mandatarios. El jueves, a la 1:45 de la tarde, dará su discurso en el pleno de la ONU y el viernes adelantará una jornada de solidaridad para recaudar recursos en pro de los damnificados del terremoto del 10 de agosto. “Nuestra misión en Estados Unidos también será movilizar capital para invertir en Colombia y generar impacto en la vida de nuestra gente. Nos reuniremos con organismos multilaterales, fondos de inversión y líderes internacionales para presentar las oportunidades de nuestro país”, aseguró Restrepo, quien recalcó que su papel será llevar la voz de De la Espriella.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.