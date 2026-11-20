La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Luz Verónica Estrada Holguín, por la presunta falsificación de documentos relacionados con su formación académica. El proceso busca establecer si la congresista presentó como propios un título de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, sede Medellín, y una tarjeta profesional que no habrían sido expedidos…

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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Luz Verónica Estrada Holguín, por la presunta falsificación de documentos relacionados con su formación académica. El proceso busca establecer si la congresista presentó como propios un título de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, sede Medellín, y una tarjeta profesional que no habrían sido expedidos por esas instituciones.

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La decisión se conoce luego de que la Universidad Nacional informara que, tras revisar sus archivos físicos y digitales, no encontró registros que acreditaran que Estrada Holguín fuera egresada de ese programa. La institución también señaló que la copia del registro de diploma presentada para verificación ante las autoridades no fue expedida por la sede Medellín. La universidad ya había informado que presentó una denuncia ante la Fiscalía por estos hechos.

🔴 Abastecimiento de alimentos: cuánta comida llegó a los mercados en octubre

Este viernes 20 de noviembre, a las 2:00 p. m., el DANE publicará el Boletín mensual de Abastecimiento de Alimentos (SIPSA-A) correspondiente a octubre. El reporte permitirá conocer cuántas toneladas de alimentos ingresaron a los principales mercados mayoristas del país y cómo cambió ese volumen frente a septiembre.

El indicador es importante porque muestra la disponibilidad de productos agrícolas y alimentos en los mercados que cubre el SIPSA-A. Un mayor abastecimiento puede aliviar presiones sobre los precios, mientras que una menor oferta puede contribuir a encarecer la canasta familiar, especialmente en productos frescos como frutas, verduras, tubérculos y carnes.

El dato llega en medio de una inflación de alimentos que sigue pesando en el el bolsillo de los hogares. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) actual es de 6,37 % y se encuentra en la mitad de la cima registrada en 2023. Las tasas están mostrando un claro ascenso desde principios de año.

🔴 Cierra nueva ronda de diálogo en Venezuela

El chavismo y la oposición prevén culminar hoy la cuarta ronda del diálogo que impulsa Estados Unidos en el marco de su plan de transición para Venezuela, donde se espera eventualmente una convocatoria a elecciones presidenciales. El cuarto ciclo, que se inició el pasado viernes, ha estado centrado en la discusión de varias leyes relacionadas a derechos políticos; también la del Financiamiento al Terrorismo, un delito que suele ser imputado a manifestantes.

Los delegados de cada parte han sostenido sus encuentros a puerta cerrada en el Hotel Gran Meliá Caracas, ubicado en una zona céntrica de la capital venezolana. Solo se ha permitido el ingreso de fotógrafos a algunas reuniones.

Durante la última semana, los delegados opositores también han sostenido encuentros con representantes de pueblos indígenas para abordar problemas en sus comunidades, así como con expertos petroleros para que le exijan al Gobierno que haya transparencia en los acuerdos de explotación de crudo con otros países. Las conversaciones se iniciaron formalmente en agosto y no cuentan con la participación de la líder opositora María Corina Machado, quien, sin embargo, ha apostado por el éxito de las negociaciones.

🔴 Colombia calienta para su debut en el Mundial Sub-17

La selección de Colombia termina hoy su preparación para el debut este sábado, 21 de noviembre, en el Mundial Masculino Sub-17 de Catar 2026 frente a Japón, a partir de las 7:30 de la mañana (hora colombiana). El equipo dirigido por Fredy Hurtado llega como campeón sudamericano, luego de una destacada campaña en Paraguay, donde goleó 3-0 a Brasil en semifinales y 4-0 a Argentina en la final. La tricolor buscará trasladar ese buen rendimiento al escenario mundialista y comenzar con una victoria en el Grupo L, que también comparte con Honduras y Serbia.

Colombia cuenta con una generación que ha despertado grandes expectativas, encabezada por José Escorcia, Miguel Agámez, Matías Caicedo y Adrián Mosquera, protagonistas de la conquista continental. Sin embargo, sufrió la baja de Gorka Abascal, futbolista del Real Madrid, quien quedó fuera del torneo por una lesión muscular. Su reemplazo será Juan José Palacio, de Envigado. Al frente estará Japón, vigente campeón asiático, que tiene entre sus principales figuras a Maki Kitahara, elegido mejor jugador y goleador de la Copa Asiática Sub-17.

El objetivo de Colombia será superar sus mejores participaciones históricas en los mundiales de Finlandia 2003 y Nigeria 2009, cuando terminó en el cuarto lugar. El torneo reúne a 48 selecciones, de las cuales 32 avanzarán a la fase de eliminación directa. Después del estreno contra Japón, la tricolor enfrentará a Honduras el martes 24 de noviembre y cerrará la fase de grupos frente a Serbia el viernes 27. La ilusión es que esta generación, que ya conquistó Sudamérica, pueda convertirse en protagonista del fútbol mundial.

🔴 Así puede votar en El Deportista del Año de El Espectador y Compensar 2026

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Los lectores de El Espectador ya pueden votar por sus favoritos en El Deportista del Año 2026, reconocimiento que el periódico organiza junto con Compensar y que celebrará su edición número 66 el próximo 10 de diciembre. Aunque el premio nació en 1960 como una elección del público y actualmente los ganadores son escogidos por el equipo editorial, la opinión de los aficionados sigue siendo fundamental. Para participar, los interesados deben ingresar al enlace de votación disponible en el portal web de El Espectador y seleccionar a sus favoritos en seis categorías: mayores, juveniles, paralímpicos, equipo, entrenador y dirigente. Es obligatorio completar las seis elecciones para registrar el voto. El más votado por los lectores recibirá un reconocimiento especial durante la ceremonia y los resultados se publicarán en la página web después de la gala.

Vote haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.elespectador.com/deportistavoto/