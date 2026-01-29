Investigación por accidente de avión, emergencia económica, pasaje de Transmilenio y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Víctimas de accidente de avión de Satena serán trasladadas

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que este jueves se terminará la extracción de las víctimas del accidente aéreo en La Playa de Belén, las cuales serán trasladadas a Medicina Legal en Cúcuta. Por su parte, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil indicó que continúan las indagaciones para determinar las causas del accidente. Primeras versiones apuntan a condiciones climáticas, ya que habitantes de la zona del accidente advirtieron que en el momento del choque había alta nubosidad.

🔴 Corte Constitucional continúa debate sobre el decreto de emergencia económica de Petro

Este jueves, 29 de enero, continúa el debate en la Corte Constitucional sobre la revisión del decreto de emergencia económica declarado por el gobierno de Gustavo Petro en diciembre de 2025. El pasado miércoles, 28 de enero, la alta corte decidió que el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, no participará más en el proceso de revisión del decreto de emergencia económica.

La decisión fue tomada por la Sala Plena del alto tribunal, que encontró razones para apartarlo del caso. Sus compañeros de sala, de manera unánime, resolvieron dejarlo fuera del proceso al estudiar un impedimento que el magistrado había presentado días atrás, a raíz de declaraciones ofrecidas a medios de comunicación sobre el expediente.

En el impedimento, el togado señaló que en dichas conversaciones no expresó ninguna opinión ni concepto sobre la emergencia económica decretada por el gobierno. No obstante, dejó su participación a consideración de sus colegas.

🔴 Tres magistrados del CNE estudiarán caso de Iván Cepeda en consulta de la izquierda

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió designar un triunvirato para estudiar si el candidato Iván Cepeda puede estar en la consulta del “Frente por la Vida” el próximo 8 de marzo. Además de la petición de la Registraduría de aclarar la situación, se han presentado consultas de la Procuraduría, la Contraloría y demandas a la inscripción. Los tres magistrados encargados de revisar el caso serán Fabiola Márquez, Alba Lucía Velázquez y Álvaro Echeverry. Todos ellos son reconocidos por ser cercanos al Pacto Histórico y tendrán que trabajar en la ponencia a contrarreloj, ya que la fecha límite para definir los candidatos de las consultas es el próximo viernes 6 de febrero. Este viernes habría decisión.

🔴 Debate de control político del pasaje de Transmilenio

A partir de las 9:00 A.M. en el Concejo de Bogotá se llevará a cabo el primer debate público correspondiente al alza del pasaje de Transmilenio, cuyo pasaje aumentó en $350 para el año 2026, en respuesta al aumento del 23 % del salario mínimo. Esta perspectiva, que ha utilizado el Distrito para justificar al ajuste no satisface de todo a la ciudadanía y a la bancada de oposición de Pacto, quien utilizará el espacio de plenaria de hoy para contraargumentar esa premisa y enfatizar en que, mientras los ciudadanos de a pie sufren los ajustes y los incrementos, los 12 concesionarios privados continúan incrementando sus utilidades debido al desequilibrio latente en los contratos. El debate contará con la participación de la secretaría de Gobierno, la gerencia de Transmilenio y la representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal.

🔴 Atención de emergencias por lluvias en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez señaló que en la tarde del miércoles 28 de enero cayó igual cantidad de agua de la que en promedio cae en un mes. Se presentaron múltiples emergencias, entre las que se destaca la caída de un muro y un árbol que afectaron varios vehículos. Además, se recibieron 250 llamadas a la línea de emergencias, mientras que el Metrocable tuvo que suspender su operación. Para este jueves se anunció la atención de zonas de la ciudad afectadas por las lluvias, ante la aparición de nuevas precipitaciones.

🔴 Expectativa por pago a maestros en Bogotá

Para este jueves 29 de enero se espera que se haga efectivo el giro de los recursos para el pago de los maestros en Bogotá por parte del Ministerio de Educación. En los últimos días, la Secretaría de Educación, en cabeza de Isabel Segovia, denunció que el Gobierno Nacional viene presentando retrasos en estos pagos en los últimos meses . La cartera de Educación respondió asegurando que ha cumplido con los tiempo estipulado por ley, así como las directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda.

🔴 Irán y Estados Unidos siguen cruzando amenazas

Irán atacará Tel Aviv, a objetivos de Estados Unidos y a los países que lo apoyen si Washington lleva a cabo una intervención militar contra territorio iraní, afirmó este miércoles un asesor del líder supremo, Ali Jameneí.

“Cualquier acción militar estadounidense, de cualquier origen y a cualquier nivel, se considerará el inicio de una guerra y la respuesta será inmediata, integral y sin precedentes, dirigida contra el agresor, el corazón de Tel Aviv y todos los que lo apoyan”, dijo en X Ali Ali Shamkhani, asesor político y representante de Jameneí en el Consejo de Defensa del país persa.

Shamkhani, exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, aseguró por ello que “un ataque limitado es una ilusión”.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos se encuentran en uno de sus puntos más altos en su historia tras el envío de una flota a Oriente Medio por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y las amenazas de intervenir militarmente en el país persa si no se presta a negociar.

El mandatario aseguró que la flota de barcos que envió está lista para “cumplir su misión con rapidez y violencia”, al igual que en Venezuela, y dijo esperar que Irán se siente “pronto” a la mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo “justo y equitativo” para todas las partes y en el que no haya ”armas nucleares”.

🔴 ¿Cómo se está vendiendo el iPhone? Apple presenta sus resultados

Este jueves 29 de enero, Apple presentará sus resultados del primer trimestre de su año fiscal 2026, correspondientes al periodo que incluye la temporada de ventas de fin de año, uno de los más relevantes para la compañía.

La atención del mercado se concentrará en las ventas del iPhone, el desempeño del negocio de servicios y los márgenes, así como en la forma en que Apple está encarando la carrera por la inteligencia artificial. En un momento en el que varias grandes tecnológicas han capitalizado el entusiasmo por la IA, Apple ha avanzado con una estrategia más gradual, centrada en integrar estas capacidades en sus dispositivos y servicios. En paralelo, persiste el debate sobre una posible burbuja en torno a la IA, por lo que los inversionistas estarán atentos a cualquier señal sobre el impacto real de estas apuestas en los ingresos y la ventaja competitiva de la compañía.

🔴 Fichajes estrella de Atlético Nacional

A falta de la confirmación oficial de parte del club paisa, Nacional espera cerrar las contrataciones de Stefan Medina y Cristian “Chicho” Arango para cerrar un mercado de ensueño pensando en volver a ser campeón de Colombia y avanzar en la Copa Sudamericana, comenzando por su duelo de fase previa frente a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

🔴 Cierre de la tercera fecha de la Liga Betplay 2026-I

A partir de las 4:00 p.m., Deportivo Cali visitará a Águilas Doradas en busca de su segunda victoria al hilo y justificar la gran nomina de jugadores que conformó para este semestre. Además, América de Cali quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones con una tercera victoria que lo mantenga con puntaje perfecto y mirando a todos los demás desde la tranquilidad del liderato.