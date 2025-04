Israel expande su ofensiva, Nacional en la Libertadores y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 El termómetro de las exportaciones

Este miércoles 2 de abril, el DANE dará a conocer su reporte sobre el movimiento de las exportaciones colombianas en febrero de 2025.

La publicación llega tras un enero con señales mixtas: mientras el agro repuntó con fuerza, creciendo 42,5 % y destacándose por el buen desempeño del café y las flores, los combustibles y productos de la industria extractiva cayeron 14,5 %, lastrados por una fuerte caída en la venta de carbón. En total, las exportaciones sumaron US$3.776,8 millones FOB en dicho mes, lo que representó un aumento interanual de 4,3 %.

🔴 Defensoría instaló comisión especial en Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Con la participación de la defensora del Pueblo, Iris Marín, la Defensoría instaló la Comisión de Evaluación de Justicia que le hará seguimiento a los procesos judiciales relacionados con los crímenes cometidos contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia). El organismo, establecido en diciembre de 2024 como parte del Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado y la comunidad, revisará 54 casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional ocurridos allí entre 1997 y 2007.

“La Defensoría del Pueblo está comprometida con la justicia para la comunidad por los hechos de ayer y de hoy. Contribuiremos al cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el acuerdo de solución amistosa del Gobierno colombiano y la con la comunidad”, señaló la defensora Marín. La comisión tendrá un mandato de un año y al culminar entregará un informe público con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la protección de los derechos de esa comunidad.

🔴 Polémica por elección de magistrado del CNE

El secretario general del Senado, Diego González, les informó este martes a los congresistas que la sesión para votar por el nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), en reemplazo de César Lorduy (Cambio Radical), se llevará a cabo el próximo martes 8 de abril, a partir de las 9 a. m.

La confirmación se conoce en medio de la polémica que han generado las críticas de sectores de la oposición porque, supuestamente, no se les avisó a tiempo para incluir un nombre en la lista de candidatos.

Desde el Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia reiteró que a su partido no le permitieron postular a un candidato a magistrado y que, por esa razón, reclama que el proceso no avanzara más. El tema no es menor, ya que la carga de fuerzas políticas en el CNE pone un juego temas delicados como la investigación por la presunta violación de topes de gastos en la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022. El tema generará discusión este miércoles en el Capitolio.

🔴 Reino Unido impone una autorización de viaje a turistas europeos

Los turistas europeos que lleguen a Reino Unido a partir de este miércoles deberán contar con una Autorización Electrónica de Viaje (AEV, o ETA, por sus siglas en inglés), que busca reforzar la seguridad en las fronteras, según las autoridades británicas.

Después de imponer este sistema en enero a ciudadanos de medio centenar de países, incluidos Estados Unidos, Canadá y Australia, ahora le toca a los turistas de una treintena de naciones europeas tener que pedir este permiso para entrar en Reino Unido.

Desde el 2 de abril, los ciudadanos que hayan programado su ingreso en Reino Unido, que dejó la Unión Europea hace cinco años con el Brexit, deberán completar un formulario para obtener dicho documento digital de pago.

🔴 Israel expande su ofensiva en Gaza para tomar “grandes áreas”

Israel anunció el miércoles que sus fuerzas armadas están expandiendo sus operaciones en la Franja de Gaza para tomar “grandes áreas” del territorio palestino, donde 15 personas murieron por bombardeos israelíes, según la Defensa Civil.

Después de casi dos meses de tregua, Israel reanudó en marzo su ofensiva aérea y terrestre contra Hamás, con quien está en guerra desde el ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023.

🔴 Lanzamiento del programa ‘Buena Paga’

En la Cámara de Comercio de El Restrepo, la Alcaldía lanza oficialmente el programa ‘Buena Paga’ este miércoles 2 de abril. Es una estrategia que busca fortalecer los negocios de Bogotá con acceso a crédito formal e incentivos por buen comportamiento de pago.

🔴 Secretaría de la mujer presenta Redes Seguras

Siguiendo con las estrategias en contra el feminicidio, la secretaría de la Mujer presenta este miércoles ‘Redes Seguras para la Prevención de Violencias contra las Mujeres’, una iniciativa público-privada para prevenir las violencias y acercar la Ruta Única de Atención a las mujeres que más lo necesitan.

🔴 Ley “Huérfanos por feminicidios”

Este miércoles se llevará a cabo el último debate del proyecto de Ley “Huérfanos por feminicidios”. Este debate es una oportunidad clave para abordar un tema de gran relevancia social y continuar con el avance de la legislación en este ámbito. La cita será el próximo 2 de abril de 2025, a las 9:00, en la Plenaria del Senado.

🔴 Nacional empieza un nuevo sueño en la Libertadores

Hay expectativa en Medellín. Hoy, Atlético Nacional debuta en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 frente al Nacional de Uruguay, en un partido que se jugará a las 9:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot y que será transmitido en vivo por Disney+ y ESPN. El equipo colombiano, dirigido por Javier Gandolfi, espera empezar con una victoria en el Grupo F, que también integran Internacional y Bahía, mientras que su rival llega en crisis tras la salida del técnico Martín Lasarte. Aunque Nacional no contará con los lesionados Matheus Uribe y Sebastián Guzmán, sí tendrá en cancha a referentes como David Ospina, Edwin Cardona, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos, en un duelo en el que buscará dar un golpe de autoridad ante un rival histórico.

🔴 América arranca la fase de grupos de la Sudamericana

Además del estreno verdolaga, antes, América de Cali debuta este miércoles en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025 frente a Racing de Montevideo, en un duelo programado para las 7:30 p.m. con transmisión en vivo por Disney+, ESPN y DirecTV. Tras eliminar en penales a Junior de Barranquilla en la primera ronda, el cuadro escarlata llega con ilusión, como líder de la Liga BetPlay con 24 puntos en 11 partidos y con un inspirado Juan Fernando Quintero como máxima figura del equipo que dirige Jorge “el Polilla” Da Silva. Racing, por su parte, también clasificó desde los 12 pasos tras igualar con Montevideo Wanderers, y será el primer reto de un grupo que completan Corinthians y Huracán.

🔴 Tercer partido de la Sub-17: ¿a qué hora juega?

La selección Sub-17 de Colombia regresa a la cancha este miércoles, a las 7:00 p.m., para enfrentar a Paraguay en la cuarta jornada del Sudamericano Conmebol Sub-17, en el estadio Jaraguay de Montería. El equipo dirigido por Fredy Hurtado buscará su tercera victoria consecutiva para mantener el liderato del Grupo A y acercarse a la clasificación a semifinales. El partido se podrá ver en vivo a través de DITU y el canal HD2 de Caracol TV.