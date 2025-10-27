Iván Cepeda, candidato del Pacto; victoria para Milei en Argentina y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 La izquierda de Petro superó los 2,7 millones de votos y eligió a Cepeda como carta presidencial

Tras la consulta de la izquierda, que en cuanto a los candidatos presidenciales superó los 2,7 millones de votos y para Congreso los 2,6 millones, el presidente Gustavo Petro dijo que ahora se debe trabajar en la consolidación de un frente amplio. Aseguró que con su candidato, el senador del Polo Iván Cepeda —quien se impuso sobre la exministra de Salud Carolina Corcho—, se buscarán acuerdos programáticos para intentar alianzas que se lleven a urnas el próximo 8 de marzo. La Registraduría y la Procuraduría, al igual que otras instituciones, reportaron normalidad general en los comicios, salvo situaciones particulares. El ganador de la jornada, quien recibió el respaldo inmediato del resto de la militancia del progresismo, dijo que trabajará por la unidad y exigió respeto por el jefe de Estado.

En lo referente al Senado, hasta el reporte de las 9:30 de la noche de este 26 de octubre, iban liderando Wilson Arias (166.205 votos), Pedro Flórez (158.702) y Walter Rodríguez, el influenciador conocido como “Wally” (135.524). En la Cámara por Bogotá, al corte de esa misma hora, iba adelante María Fernanda Carrascal, con 65.547 sufragios, seguida por la también influenciadora Laura Daniela Beltrán, llamada en redes “Lalis”. Este lunes, 27 de octubre, habrá análisis en todas las fuerzas sobre cómo impactarán los resultados de estas votaciones.

🔴 La sorpresa de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Argentina vivió este domingo unos comicios cruciales: los ciudadanos asistieron a las urnas para renovar casi la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados (127 de 257) y un tercio del Senado (24 de 72). Estas votaciones fueron claves para el gobierno de Javier Milei, no solo porque cuando asumió la Presidencia tenía muy poco apoyo legislativo, sino porque la ayuda económica de Estados Unidos estaba sujeta a los resultados de hoy, según lo dio a conocer hace pocos días el mandatario Donald Trump.

En medio de ello, La Libertad Avanza dio una sorpresa: ganó con más del 40 %. de los votos. Fue, entonces, una cita que sirvió como un plebiscito para el Gobierno, al cual le han llovido críticas por la crisis económica y por varios escándalos de corrupción. Los reportes electorales, citados por la prensa argentina, apuntaron a que La Libertad Avanza obtuvo 64 diputados, tras alcanzar el 40,73 % de los votos, y 13 senadores, luego de obtener el 42,3 % de los sufragios. Esto le da un respiro a la administración de Milei, quien dijo que empieza el camino para “hacer grande a Argentina nuevamente”, para lo cual aseguró que iba a convocar a los gobernadores para hacer acuerdos.

🔴 Tasas de interés podrían variar tras decisión del Banco de la República

Este viernes 31 de octubre, la Junta Directiva del Banco de la República tendrá una reunión en la que decidirá el futuro de la tasa de interés de intervención.

En su última reunión a finales de septiembre, la junta decidió mantener las tasas de interés en 9,25 %. Cuatro codirectores votaron a favor de esta decisión, dos por una reducción de 50 puntos básicos y uno por un recorte de 25 puntos.

🔴 Nacional se quedó con el clásico paisa en Liga BetPlay

Atlético Nacional se impuso con autoridad 5–2 sobre Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, en el cierre de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025. En un clásico lleno de emociones, el equipo verdolaga mostró contundencia y eficacia para quedarse con tres puntos que lo dejan bien posicionado en la tabla, con 31 unidades y mejor diferencia de gol que su rival de patio.

El líder es Bucaramanga, que alcanzó 34 puntos después de vencer 2–0 a Llaneros. El equipo santandereano sigue con paso firme y se consolidó en lo más alto del campeonato.

El panorama por la clasificación sigue apretado. Llaneros (25 pts.) cierra el grupo de los ocho, seguido muy de cerca por Águilas Doradas (24), América (23) y Alianza FC (23), todos con opciones matemáticas de meterse en la fase final. Más atrás, Santa Fe (22), Once Caldas (22) y Millonarios (21) aún no se rinden, aunque dependen de resultados ajenos para avanzar.

🔴 Bogotá es sede del Congreso Internacional por los Derechos Humanos

Este lunes inicia en Bogotá un debate internacional que reunirá a personas defensoras de derechos humanos de África, Asia, Europa, Medio Oriente y América. La capital del país reunirá a estos expertos en el foro público “Actuar para un mundo sostenible, derechos universales y sociedades justas”, que tendrá lugar el 27 y 28 de octubre, en el cual se discutirán temas como la defensa de la democracia y la consolidación de la paz Lucha contra el populismo, la violencia sexual y de género, la desinformación y nuevas tecnologías, la justicia climática, economías alternativas y anticorrupción, entre otros.

Al evento también asistirán los relatores especiales de la ONU, expertos en justicia transicional y académicos de alto nivel, quienes acompañarán a La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) a celebrar su 42º congreso.