“Juntos Aprendemos Viajera”: Un museo interactivo que viaja por el país

Un niño interactúa en uno de los módulos de Juntos Aprendemos Viajera en Barranquilla. Foto: Cortesía

Un camión, que por dentro se transforma en un museo itinerante, ha recorrido algunas de las principales ciudades del país con el objetivo de sensibilizar sobre la migración a niños, niñas y a las comunidades receptoras.

Llamada “Juntos Aprendemos Viajera (JAVI)” , podría decirse que esta es la puerta de entrada para el programa “Juntos Aprendemos”, un proyecto ambicioso que tiene un enfoque sistémico para mejorar la educación en el país. Su objetivo es el fortalecer, a través de cinco años, al sistema educativo colombiano a través de tres ejes: el mejoramiento de la calidad, el aumento y garantía del acceso y, finalmente, el fortalecimiento de la relación con las comunidades receptoras de migrantes, principalmente venezolanos.

“Nuestro programa tiene principalmente un enfoque sistémico, cuyo objetivo es el fortalecer la capacidad del sistema educativo de Colombia. Sin embargo, con este tipo de iniciativas como la JAVI tenemos una oportunidad de mostrarle a la gente una muestra de lo que buscamos hacer con el proyecto, inicialmente con un trabajo por cinco años”, asegura Camilo Forero, subdirector de Juntos Aprendemos.

Al llegar a las ciudades, el vehículo se instala en un lugar público en el que se transforma en un museo itinerante, participativo, al aire libre con módulos de experiencias interactivas y múltiples actividades para aprender desde el juego. Desde la ciencia y la biología, niños, niñas e incluso adultos participan y aprenden sobre los animales, los ecosistemas, la diversidad humana y de los procesos migratorios como parte de la naturaleza.

En Barranquilla, por ejemplo, Juntos Aprendemos Viajera se instaló en el renovado “Malecón” de la ciudad. Con curiosidad, padres e hijos se acercaron al camión y participaron de las actividades del museo, el cual está dividido en diferentes estaciones. En cada una de ellas, los participantes reciben las instrucciones de un guía que no solo les explica cómo jugar, sino también el significado que tiene la actividad que están realizando.

“Los niños aprenden a través de la experiencia y de la curiosidad. Son ellos quienes se acercan a las distintas estaciones, preguntan, participan y comprenden que a través de las ciencias, la biología y el estudio de la biodiversidad pueden construir otro imaginario sobre los procesos migrantes”, asegura Miguel Sebastián Montoya, biólogo y coordinador de estrategia de Juntos Aprendemos Viajera.

Sin embargo, para asegurarse que muchos niños y niñas aprovechen el espacio, desde el programa se pensó no solo en llevar el camión viajero a plazas o parques públicos, sino también el vincular a decenas de colegios en todo el país para que los recibieran en sus instalaciones. En colaboración con los rectores y profesores, los niños reciben la visita del museo itinerante y aprovechan ese tiempo para aprender sobre el principio de Arquímedes, los flujos migratorios de los animales de rio o los problemas medioambientales que hay hoy en el mundo.

“El apoyo del programa ha sido magnífico y confiamos en que el trabajo que haremos con ellos nos va a fortalecer no solo a nosotros como docentes, sino también al colegio y a toda la comunidad estudiantil”, dice Mónica Palmera Herrera, coordinadora académica del megacolegio Santa María de Barranquilla, una de las 20 instituciones educativas beneficiadas con el proyecto en la ciudad.

Si bien “Juntos Aprendemos Viajera” es una actividad novedosa y divertida, no deja de ser algo temporal. Los colegios reciben al camión por unas horas, pero el trabajo de Juntos Aprendemos no se queda solamente en llevar el museo a los colegios. De hecho, detrás hay un trabajo mucho más profundo de capacitar a profesoras y profesores en herramientas pedagógicas que puedan servirles no solo para el presente, sino también para su futuro.

“El trabajo que realizamos en los colegios e instituciones educativas es el pilar del programa. Con la formación y capacitación de los docentes en diferentes estrategias pedagógicas, confiamos que esa transferencia de conocimiento llegue a los niños, que son los verdaderos beneficiados del proyecto”, asegura Laura Briceño, gerente de la zona Caribe de Juntos Aprendemos.

“Los talleres y capacitaciones que hemos recibido nos han dado muchas herramientas que nos han permitido enriquecer nuestras aulas de clase, celebra por su parte Mónica Palmera, del megacolegio Santa María de la ciudad de Barranquilla.

La masiva migración venezolana ha obligado a las instituciones educativas colombianas a adaptarse para un fenómeno al que no estaban acostumbradas. Hay registro de 488.000 niños y niñas provenientes que Venezuela ya hacen parte del sistema educativo colombiano. La respuesta ha sido exitosa, pero todavía quedan retos. Aún hay múltiples barreras que afectan y dificultan no sólo el acceso, sino también la promoción y la permanencia de los niños migrantes en el sistema educativo del país.

Y es aquí donde entra Juntos Aprendemos, la primera iniciativa de USAID enfocada completamente en el tema educativo en Colombia. El proyecto nace dentro de la Oficina de Respuesta e Integración de Venezuela (VRIO) y cuenta con el acompañamiento de la Fundación Proantioquia, el Parque Explora y la Fundación Carvajal en las distintas estrategias de implementación. Está financiado con US$35 millones.