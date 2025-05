La consulta popular en el Senado, Trump en Medio Oriente y más: El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Senado definirá en “voto finish” si se hace consulta popular

A las 9:00 a.m. está citada la plenaria del Senado para votar la consulta popular. Este martes, la sesión dejó en evidencia la dificultad tanto para la oposición como para el oficialismo de reunir los votos necesarios. En un listado del Gobierno sobre cómo estarían los votos, el cálculo es de 52 votos por el sí y 48 por el no. Sin embargo, entre los congresistas que se encontraban entre una y otra intervención hay dudas de cuántos votos habrá.

A la salida del debate, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se mostró optimista. “Siento muy buen ambiente. Me parece que al final se impondrá el talante democrático de un Senado que no le pondrá mordaza a los ciudadanos para que se expresen sobre un asunto que es vital para los ciudadanos y ciudadanas, que son sus derechos. Esta consulta popular busca revivir una reforma que, desafortunadamente, no tuvo el trámite que merecía en el Senado”.

“Quedo contento con lo que ha pasado y sigo siendo optimista de que se votará sí”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, al salir del Senado. “No creo en las decisiones de la bancada; por lo menos, de forma numérica. (Los votos) alcanzan y sobran”. Y en todo caso, insistió que, incluso si la apelación avanza, “la consulta va sí o sí”.

🔴 Trump sigue en Oriente Medio

En Riad, el presidente Donald Trump participa esta mañana en una sesión especial con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Su gira por la región ya deja cifras contundentes: Arabia Saudita anunció inversiones por US$600.000 millones en Estados Unidos, incluidos US$142.000 millones en compras de armamento.

Está previsto que Trump y el presidente sirio Ahmed al Sharaa se saluden hoy en el marco de este encuentro, apenas un día después de que Washington anunciara el levantamiento de sanciones a Siria, un movimiento que abre la puerta a una posible distensión diplomática.

🔴Guerra comercial: entran en vigor nuevas reducciones arancelarias entre EE. UU. y China

Desde hoy, Estados Unidos aplicará una reducción de aranceles al 30 % sobre productos chinos, mientras que Pekín hará lo propio con una baja del 10 % a bienes estadounidenses. La medida, resultado de negociaciones intensas el fin de semana en Suiza, marca una tregua parcial en la prolongada guerra comercial entre ambas potencias.

🔴Ucrania y Rusia, ante una cita clave en Turquía

Kiev y Moscú ultiman los preparativos para las negociaciones previstas este jueves en territorio turco, aunque el Kremlin no ha confirmado aun si el presidente Vladimir Putin asistirá personalmente. Su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reiterado su disposición a mantener un encuentro cara a cara, mientras la comunidad internacional observa con cautela cualquier señal de avance hacia el diálogo.

🔴Concejo de Bogotá sesionará desde Kennedy: primera Línea del Metro tema central

Tras sesionar en la localidad de Sumapaz el pasado 8 de febrero, el Concejo de Bogotá anunció que realizará una segunda sesión abierta en las localidades de la capital con el objetivo fundamental de estimular y acercar la discusión pública en el grueso de la ciudadanía.

En esta ocasión, el cabildo en pleno adelantará una sesión este miércoles 14 de mayo sobre el Metro de Bogotá en el barrio Las Vegas primer sector, en uno de los frentes de obra del viaducto del Metro. Allí, los concejales y concejalas no solo manifestarán sus posturas y hablarán sobre los avances y desafíos de este megaproyecto, también habrá un espacio dedicado a escuchar las perspectivas y opiniones de la ciudadanía a propósito del impacto que tiene esta histórica obra para sus comunidades.

A la plenaria está citada la Empresa Metro y todas las secretarías del gabinete de gobierno del alcalde Galán.

🔴Así cerró el primer trimestre para el sector productivo, según el DANE

Este miércoles, a las 10:00 a. m., el DANE publicará los resultados de tres encuestas clave sobre la actividad económica en Colombia con corte a marzo de 2025. Se trata de la Encuesta Mensual de Comercio (EMC), la Encuesta Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) y el Índice de Producción Industrial (IPI), que permiten tomarle el pulso al comportamiento del comercio, la industria y el sector productivo del país en el cierre del primer trimestre del año.

🔴Jornada clave para Nacional y América a nivel Conmebol

Atlético Nacional recibirá este miércoles (5:00 p.m.) en Medellín a Bahía por la quinta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores, un partido en el que los colombianos apuntan a quitarle el liderato de la zona a los brasileños para acercarse a los octavos de final del torneo continental. Los vigentes campeones de la Liga BetPlay no podrán contar con David Ospina, ausente por una virosis.

Más tarde, también a nivel internacional, pero en la Copa Sudamericana, América de Cali se medirá con Huracán en un duelo clave del Grupo C. La cita es en el Pascual Guerrero y la pelota rodará a partir de las 9:00 p.m. Ganar es indispensable para los escarlatas en su objetivo de clasificar a la próxima ronda.