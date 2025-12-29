La paz no llegó a Ucrania, nuevo plan de minciencias para posgrados y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Ministros llegarán al Congreso para responder por decreto de emergencia económica

Un cuestionario de 22 preguntas deberán responder todos los ministros del presidente Gustavo Petro para este lunes 29 de diciembre, cuando está agendada la citación a debate de control político por el decreto de emergencia económica que emitió el Gobierno. La proposición para esta sesión se votó el pasado viernes, cuando el Senado se reunió de manera virtual para discutir las vías tras el decreto expedido con fecha del 22 de diciembre, que generó polémica en varios sectores por tratarse de una medida en respuesta al hundimiento de la ley de financiamiento. Tras ser aprobada, el presidente del Congreso, Lidio García (Partido Liberal), anunció que este debate se haría en los próximos días. En todo caso, el ministro del Interior, Armando Benedetti, alertó por posibles errores en la citación. De acuerdo con él, esta no se hizo después de los cinco días requeridos para que se conteste el cuestionario. “No pueden citar”, dijo.

🔴 La paz para Ucrania no llegó en 2025

Aunque tras una reunión en Florida (EE. UU.) el presidente Donald Trump dijo que hay mucho progreso para un acuerdo que permita avanzar hacia la paz en Ucrania, su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró tras el encuentro que él y líderes europeos se reunirán con Trump en Washington en enero.

Trump, además, ofreció presentar al Parlamento ucraniano su plan para poner fin a la guerra.

Antes de la reunión, lel presidente estadounidense dijo que sostuvo una conversación “productiva” con su homólogo ruso Vladimir Putin.

🔴 Este lunes 29 de diciembre varios sectores de Kennedy se quedan si agua: así aplican los cortes del servicio

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, anunció que realizará cortes de agua este lunes en varios sectores de la localidad de Kennedy debido a obras de reparación y mantenimiento de las redes de distribución.

Estos trabajos, que buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua, se extenderán durante 27 horas en los siguientes puntos de la localidad:

Barrio Hipotecho Occidental:

De la Avenida Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 70B a la Avenida Carrera 72, se suspenderá el servicio a partir de las 7:00 a.m.

Barrios La Igualdad, Hipotecho Sur y Provivienda Oriental,

De la Avenida Calle 3 a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 70B, se interrumpirá el servicio de agua desde las 7:00 a.m. Recuerde que, en ambos casos, la suspensión aplica por un periodo de 27 horas.

Tenga en cuenta que la EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad en clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

🔴 Minciencias revela su estrategia tras retiro de recursos a Colfuturo

En medio de la controversia por el retiro de recursos al programa de crédito–beca de Colfuturo, el Ministerio de Ciencias dará nuevos detalles en la mañana del lunes sobre las convocatorias y demás programas que implementará en 2026 para apoyar la formación de posgrado en Colombia.

En los últimos días, el Gobierno Nacional ha insistido en que esta decisión se debe a que los programas de Colfuturo beneficiaban principalmente estudiantes de estratos altos. En contraste, la fundación ha defendido su gestión asegurando que ha operado de manera “inclusiva y transparente”.

🔴