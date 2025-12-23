Colfuturo: el Programa Crédito Beca dejará de recibir recursos del Gobierno a partir de 2026

Colfuturo había contado con los recursos del Gobierno por 20 años para que los colombianos adelantaran sus estudios de posgrado en el exterior. Foto: Pexels

Este martes 23 de diciembre, Colfuturo confirmó que a partir de 2026 su Programa Crédito Beca (PCB) no seguirá recibiendo recursos del Gobierno Nacional, con los cuales había contado de manera ininterrumpida por 20 años. “Esta cooperación permitió seleccionar a cerca de 25.000 colombianos y colombianas para adelantar estudios de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo, con el propósito de que regresaran a contribuir al desarrollo de Colombia”, recordó.

En total, durante dos décadas, se destinaron USD 892 millones, equivalentes a más de COP 3.3 billones, lo cual, aseguró la entidad, posicionó al programa como el más grande de su tipo en América Latina. Sin embargo, como hemos contado en estas páginas, desde hace tiempo venía aumentando la preocupación debido a que los recursos necesarios para cumplir con su vigencia de 2026 estaban en vilo.

Cabe recordar que Colfuturo firmó el primer acuerdo de cooperación con el Gobierno Nacional en 2007. Desde entonces ha recibido los aportes que hace el Estado a través del Icetex o el Ministerio de Ciencia, y los convenios se han prorrogado a lo largo de los años mediante diversos documentos CONPES.

El más reciente, el CONPES 3862 de formación de alto nivel, fue expedido en 2016 y estableció, entre otras cosas, que a los beneficiarios se les podía condonar hasta el 75 % del capital de su deuda. Además, aprobó recursos por COP 700.000 millones adicionales para garantizar el Plan de Becas de Colfuturo hasta 2025 y así aumentar el número de beneficiarios. En el documento se estipuló que la entidad aportaría el 66% de los recursos y el Estado el 34% restante.

Pero, como dijo hace unos meses a este diario Víctor Saavedra, economista y director de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) el problema es que, aunque se firmen nuevos CONPES, el presupuesto actual y el proyectado para el Ministerio de Ciencia limita la posibilidad de “aportar los recursos de funcionamiento de Colfuturo, ni a las becas Fulbright u otros programas que estaban bajo su responsabilidad”.

En ello concordaba Jerónimo Castro, director de Colfuturo, quien indicó que en los últimos dos años ha buscado diversos mecanismos para renovar el CONPES con el Ministerio de Ciencia, pero el principal cuello de botella ha sido el presupuesto de la cartera.

¿Qué va a pasar con Colfuturo?

Ahora, Colfuturo aseguró que la promoción de 2025 será la última en recibir recursos del Gobierno Nacional. En el comunicado, firmado por Castro, la entidad subrayó que desde 2026 enfrentará una nueva etapa que le “exige definir cómo operar en solitario”, y en la cual se incluirá la revisión de factores como el número de estudiantes que podrá seleccionar.

“Para adaptarnos a esta nueva realidad, hemos venido trabajando en el diseño de nuevas condiciones y en la obtención de financiación adicional para el Programa Crédito Beca”, agregó. “En los primeros meses de 2026 anunciaremos públicamente el resultado de estos esfuerzos”. Aunque la convocatoria del programa sí se realizará el próximo año, la fecha de apertura está por definirse, una vez haya más claridad sobre el panorama.

“Sugerimos consultar regularmente nuestra página web y redes sociales, donde publicaremos toda la información relacionada con las características, condiciones y porcentajes de condonación (beca), así como la fecha de apertura de la convocatoria”, apuntó.

Por lo pronto, Colfuturo buscó dar un parte de tranquilidad, pues afirmó que las personas beneficiarias del programa que se encuentran estudiando, así como aquellas que están próximas a iniciar sus posgrados, mantendrán las condiciones vigentes al momento de su selección. La entidad subrayó que tiene asegurados los recursos necesarios para cumplir con dichos compromisos.

“La cohorte de 2024 tiene todo este año para viajar, hasta el 15 de mayo de 2026, y se le suma la de 2025. Cada generación cuenta con dos años para cumplir ese viaje”, había mencionado Castro a El Espectador en mayo.

En caso de que Colfuturo no logre suplir el 34 % de los recursos que asumía el Gobierno, advirtió entonces el director, la entidad se verá en la obligación de reducir sustancialmente sus créditos, porque por sí misma “no puede ofrecer créditos-beca tan generosos como lo ha hecho hasta ahora. Este año tuvimos que incrementar la tasa de interés porque el costo de financiación es más alto”.

Según explicó Castro, una cohorte de 1.000 beneficiarios representa aproximadamente USD 50 millones, y para mantener el programa con las becas actuales se necesitan al menos USD 15 millones en cofinanciación.

