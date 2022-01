La excongresista Ingrid Betancourt citó a una rueda de prensa este martes a las 11:00 a.m. en el Hotel Tequendama en la que se rumora que anunciaría su aspiración presidencial como precandidata del Partido Verde Oxígeno , cuya personería jurídica le fue devuelta en diciembre pasado por el Consejo Nacional Electoral.

En qué va: En diciembre pasado, cuando revivió su partido y fue indagada por una posible aspiración presidencial, Betancourt dijo “no puedo decir que no lo estoy considerando (…) No me quiero desviar en el propósito. Yo creo que cada uno de nosotros siente en su corazón cuál es su sitio y dónde puede ayudar más y mejor”. Este lunes, la Coalición Centro Esperanza presentó formalmente su lista al Senado conformada por 100 candidatos y candidatas de los partidos y movimientos Partido Alianza Verde, Dignidad, Partido Verde Oxígeno, Colombia Renaciente, Alianza Social Independiente (ASI) y En Marcha.