Las cinco noticias del día: Petro, Hidroituango, Selección Colombia y más

Qué pasó: Una serie de países a nivel mundial están relajando drásticamente sus restricciones para mitigar el avance del Covid-19. Entre ellos se cuentan naciones nórdicas como Dinamarca y Noruega. Incluso países como Austria, que ha tenido algunas de las políticas más restrictivas, permitió a su población no vacunada salir del confinamiento en sus casas, aunque aún no se les permite entrar a lugares comerciales no esenciales.