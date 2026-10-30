Aunque el Ejecutivo había dicho que el ajuste saldría solo de recortar gastos, el texto incluye cambios en impuestos: según Restrepo, el 70 % de los recursos sale de apretar el gasto del Estado, y el 30 % restante de los colombianos de mayores…

El Gobierno radicó en la secretaría de la Cámara de Representantes la esperada ley de "rescate económico", como el ejecutivo llama al proyecto de ajuste fiscal. Lo presentaron el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

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Ley de rescate económico, Ricardo Roa, reformas a la Constitución y más en El Despertador

Aunque el Ejecutivo había dicho que el ajuste saldría solo de recortar gastos, el texto incluye cambios en impuestos: según Restrepo, el 70 % de los recursos sale de apretar el gasto del Estado, y el 30 % restante de los colombianos de mayores ingresos.

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Mientras el país dimensiona su alcance, analistas y expertos revisan los 106 artículos del proyecto, que elimina exenciones del IVA, baja la tarifa de renta de las empresas y devuelve ese impuesto a los hogares con ingresos de hasta COP 3,4 millones.

El Ejecutivo espera que el Congreso apruebe el texto, pero Honorio Henríquez, presidente del Senado, dijo el jueves: “Hay que revisarla con calma y detenimiento, pero los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe”.

🔴Qué se espera de la decisión del Banrep

La junta directiva del Banco de la República decide este viernes qué hace con su tasa de interés, que actualmente está en 12,25 %. En septiembre la subió, como respuesta a una inflación que llegó a 6,29 % anual, según el DANE.

Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, espera otro aumento de 25 puntos básicos, hasta 12,50 %, con una votación aún dividida, y una última subida en diciembre, hasta 12,75 %. La mayoría de los analistas de la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, en cambio, espera que el año cierre con una tasa de 12,50 %. La decisión llega dos días después de que la Reserva Federal de Estados Unidos dejara quieta su tasa.

La decisión del Emisor se dará dos días después de que la Reserva Federal de Estados Unidos dejara inalterada su tasa.

🔴Acusación contra Ricardo Roa por las cuentas de la campaña Petro presidente

Ricardo Roa tendrá que presentarse ante el Juzgado 11 Penal de Bogotá a las 2:00 de la tarde de este viernes para la audiencia de acusación en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de violación de topes electorales. El expresidente de Ecopetrol fue imputado en mayo pasado en el caso relacionado con su gestión como gerente de la campaña del expresidente Gustavo Petro en 2022. Un expediente que ya le mereció una sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE), que a través de una investigación administrativa encontró que a la campaña que apalancó la llegada de Petro a la Casa de Nariño entró más dinero del permitido por la ley.

La Fiscalía sostiene que para la primera vuelta presidencial del 2022 el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó un límite de COP 28.536 millones. Sin embargo, en primera vuelta, la campaña Petro Presidente habría reportado gastos por más de COP 29.924 millones, superando el tope electoral en cerca de COP 1.388 millones, al parecer en contra de lo que indica la ley. Algo similar habría ocurrido en la segunda vuelta, cuando el tope que fijaron las autoridades fue de COP 13.347 millones y, según el ente investigador, se habrían gastado COP 276 millones más de lo autorizado. Según los funcionarios del búnker, son diez los hechos jurídicamente relevantes en los cuales Ricardo Roa habría cometido este delito.

En la imputación apareció también el nombre de Laura Sarabia, una de las personas más cercanas al expresidente Petro. El fiscal se refirió a un evento de campaña realizado en un hotel de Bogotá el 6 de abril de 2022 y que, según la investigación, habría tenido un costo de COP 27 millones. El funcionario detalló que la información financiera de ese evento se remitió al correo electrónico de Sarabia. Según su teoría, se habría omitido el reporte de esa inversión basado en que el pago se habría hecho con dinero en efectivo, lo cual “no elimina el deber de reporte si el servicio se prestó a favor de la campaña, pues debería estar soportado, registrado y reportado a través de la cuenta única”. Roa no aceptó cargos y ahora espera su llamado a juicio.

🔴Cinco actos legislativos se hundieron en Cámara en medio de debate por proyecto que buscaba restringir el aborto

Cinco textos que buscaban modificar aspectos de la Constitución terminaron hundiéndose en la Comisión Primera de la Cámara. ¿El motivo? La falta de quórum para su discusión, en medio de una tensionada sesión de debate por uno de estos actos legislativos que buscaba "fortalecer la protección constitucional de la vida humana desde la fecundación y reconocer al ser humano en gestación como sujeto de especial protección constitucional".



La iniciativa, impulsada por congresistas de los partidos de gobierno Salvación Nacional, el Centro Democrático y el Partido Conservador, proponía modificar el artículo 11 de la Constitución y restringir el aborto. La bancada del Pacto Histórico, para impedir la discusión del proyecto de la bancada “provida”, se salió del recinto y, además de lograr hundir este proyecto, también hundieron otros cuatro actos legislativos (dos de su autoría).

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Se trató del acto legislativo que pretendía darle a Villa de Leyva la calidad de distrito especial, turístico, histórico y cultural y de otro documento de la misma naturaleza que proponía reformar el artículo 134 de la Constitución para no tener que reemplazar a los congresistas si la falta absoluta a su cargo se presentaba en los 30 días calendario anteriores a la terminación del período constitucional.

Los dos de autoría del Pacto eran el 370 de 2026 que modificaba los artículos 179 y 192 de la carta magna para establecer un límite a la doble nacionalidad a quienes aspiren a la Casa de Nariño y el 287 de 2026 que, para “promover la participación política de la población campesina”, quería crear de una circunscripción especial en la Cámara de Representantes para los campesinos.

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🔴Sir Patrick Stewart: compañeros de ‘X-Men’ y ‘Star Trek’ lo despiden tras su muerte

La muerte de Sir Patrick Stewart, recordado por sus papeles en ‘Star Trek’ y ‘X-Men’, provocó numerosas reacciones en Hollywood. Tras confirmarse la noticia, compañeros de reparto, amigos y reconocidas figuras de la industria cinematográfica compartieron mensajes de despedida para el actor británico, quien falleció a los 86 años.

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Entre quienes se pronunciaron están Hugh Jackman e Ian McKellen, sus compañeros en ‘X-Men’, así como William Shatner, George Takei y Jonathan Frakes, vinculados a la historia de ‘Star Trek’. A través de fotografías, recuerdos y palabras de admiración, los artistas evocaron los momentos que compartieron con Stewart y destacaron la huella que dejó en sus vidas.

🔴La purga de Xi Jinping en China en medio de un encuentro clave de su partido

El Partido Comunista chino ofrece una rueda de prensa para explicar las decisiones de su quinto pleno, la reunión política anual más importante del año en el país, que concluyó la víspera y estuvo marcada por las purgas en la cúpula política y militar, el ascenso de un general al Politburó y el refuerzo de la disciplina interna. En medio de ello, algunos anticipan dificultades para renovar la dirección del gigante asiático. De hecho, la cuestión sucesoria frente a Xi Jinping aún se ve desdibujada. Se cuentan 33 dirigentes civiles y militares expulsados del partido.

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🔴No lo olvide: hoy continúa la restricción a parrillero en moto por Halloween

Este viernes 30 de octubre será la segunda jornada en que aplicará las restricciones nocturnas de movilidad para motociclistas en la capital por cuenta de esta festividad.

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De acuerdo con la medida anunciada por la Secretaría de Movilidad, está prohibido llevar acompañante desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

Asímismo, se limita la circulación de motocicletas, incluso sin parrillero, en 19 corredores viales principales entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. En esta nota de la sección Bogotá, podrá consultar tales vías.

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Para garantizar el cumplimiento de la prohibición, las autoridades desplegarán más de 1.000 unidades entre agentes civiles de tránsito, guías de movilidad y uniformados de la Policía de Tránsito.

🔴Cierre de la cumbre mundial de biodiversidad en Armenia

Este viernes será la última jornada oficial de la COP17, la cumbre mundial de biodiversidad que se realiza en Ereván (Armenia). En los últimos días, las 196 partes de la conferencia han discutido los textos que definirían las acciones y, además, han revisado los resultados del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que llegó a la mitad del plazo para cumplir sus objetivos.

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Precisamente, un informe de la ONU, como hemos contado en El Espectador, señala que para cumplir las metas trazadas a 2030 es necesario que la financiación anual en restauración se multiplique más de cuatro veces.

Tal como ocurrió en Cali durante la COP16, las negociaciones podrían extenderse más allá de este 30 de octubre, en tanto se logran consensos sobre los textos pendientes, en especial los relacionados con la financiación y la adopción de la llamada Hoja de Ruta de Ereván.

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🔴Inicia la NBA Cup 2026

La NBA Cup 2026 comienza esta noche con una jornada de diez partidos y el atractivo de un torneo que se disputa en medio de la temporada regular, con escenarios de diseños y colores especiales y un premio económico para el equipo campeón. La competencia tendrá varios enfrentamientos destacados durante la noche, con dos de los principales focos puestos en los Lakers y los Warriors, además de los Knicks y los 76ers.

Entre los duelos para seguir están New York Knicks visitando a Philadelphia 76ers, Los Ángeles Lakers frente a Golden State Warriors y Houston Rockets contra Dallas Mavericks. Los dos primeros encuentros serán transmitidos por Amazon Prime Video, mientras que el duelo entre Rockets y Mavericks estará disponible por NBA League Pass.