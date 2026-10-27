Bogotá restringe circulación de motos por Halloween: horarios, fechas y vías afectadas

Los motociclistas que tengan previsto movilizarse por Bogotá durante las celebraciones de Halloween deberán tener en cuenta las restricciones anunciadas por la Alcaldía. Entre el jueves 29 de octubre y la madrugada del martes 3 de noviembre, la ciudad limitará la circulación de motos en determinados horarios, prohibirá llevar acompañantes durante las noches y restringirá las tradicionales caravanas conocidas como rodadas del terror. Las medidas hacen parte de un plan de seguridad, convivencia y movilidad presentado por el Distrito este martes…

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Los motociclistas que tengan previsto movilizarse por Bogotá durante las celebraciones de Halloween deberán tener en cuenta las restricciones anunciadas por la Alcaldía. Entre el jueves 29 de octubre y la madrugada del martes 3 de noviembre, la ciudad limitará la circulación de motos en determinados horarios, prohibirá llevar acompañantes durante las noches y restringirá las tradicionales caravanas conocidas como rodadas del terror. Las medidas hacen parte de un plan de seguridad, convivencia y movilidad presentado por el Distrito este martes 27 de octubre, con el que busca prevenir siniestros viales y alteraciones del orden público durante las celebraciones.

La decisión responde a los antecedentes de años anteriores, cuando se registraron caravanas no autorizadas, congestión vehicular y comportamientos de riesgo asociados con el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

Publicidad

Este año, además, Halloween coincide con un puente festivo, por lo que las autoridades también prevén un aumento en los desplazamientos de entrada y salida de Bogotá.

¿Desde cuándo y en qué horarios aplican las restricciones?

La Alcaldía estableció dos medidas principales que estarán vigentes durante cinco noches consecutivas: las del 29, 30 y 31 de octubre, así como las del 1 y 2 de noviembre.

Le puede interesar

La primera es la prohibición de llevar acompañantes en motocicleta, que aplicará en toda Bogotá desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

Esto significa que durante ese horario los motociclistas podrán desplazarse por las vías donde esté permitida su circulación, pero deberán hacerlo sin parrillero.

La restricción comenzará a las 6:00 p. m. del jueves 29 de octubre y finalizará definitivamente a las 6:00 a. m. del martes 3 de noviembre.

La segunda medida limita la circulación de motocicletas, incluso sin acompañante, en 19 corredores viales principales. Esta prohibición regirá entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. durante las mismas cinco noches.

Fuera de esos horarios, las motocicletas podrán circular normalmente, de acuerdo con las reglas de tránsito habituales.

Durante la presentación de las medidas, las autoridades explicaron que las restricciones se concentran en la noche porque es el periodo en el que históricamente se han registrado los mayores riesgos.

“Nuestra principal preocupación está en el horario nocturno, porque eso es lo que nos muestran los datos, que es donde con mayor probabilidad ocurren esos siniestros fatales”, señalaron durante el anuncio.

Estas son las 19 vías donde no podrán circular motocicletas

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que la restricción nocturna de circulación aplicará exclusivamente en los siguientes corredores:

Autopista Norte. Autopista Sur. Avenida NQS. Avenida Boyacá. Avenida Ciudad de Cali. Avenida de Las Américas. Avenida Suba. Calle 26 (avenida El Dorado). Calle 80. Carrera Séptima. Avenida Centenario (calle 13). Avenida Guayacanes. Avenida La Esperanza. Avenida Villavicencio. Avenida Circunvalar. Calle 53. Calle 63. Carrera 60. Carrera 68.

En estos corredores, los motociclistas no podrán circular entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. durante las fechas establecidas, salvo que estén cobijados por alguna de las excepciones contempladas.

Incumplir cualquiera de las restricciones tendrá una sanción de $633.200, según informó el Distrito.

Publicidad

¿Qué motociclistas estarán exentos de las restricciones?

Aunque las medidas tendrán alcance general, la Alcaldía estableció excepciones para garantizar la prestación de servicios esenciales, la atención de emergencias y determinadas actividades laborales.

Entre los vehículos exceptuados se encuentran las motocicletas pertenecientes a la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, Policía Judicial, autoridades de tránsito, organismos de emergencia y entidades de salud.

Publicidad

También podrán circular las motocicletas de empresas de seguridad privada que estén prestando servicio, siempre que sus ocupantes cuenten con la identificación y las autorizaciones correspondientes.

La excepción incluye vehículos que transporten personas con discapacidad, motocicletas utilizadas por empresas de servicios públicos domiciliarios y aquellas destinadas a labores de asistencia técnica automotriz o conductor elegido.

Publicidad

Asimismo, estarán exceptuadas las motocicletas vinculadas a la caravana presidencial, el servicio diplomático o consular y las utilizadas para el control y mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

Los domiciliarios y mensajeros también podrán trabajar durante los horarios de restricción, siempre que las motocicletas estén vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos comerciales y cuenten con los logos, distintivos e identificación exigidos.

Publicidad

Las autoridades aclararon que, para acceder a estas excepciones, los conductores deberán acreditar las condiciones correspondientes durante los controles.

Más de 1.000 unidades de tránsito vigilarán las vías

Para garantizar el cumplimiento de las medidas, Bogotá desplegará más de 1.000 unidades entre agentes civiles de tránsito, guías de movilidad y uniformados de la Policía de Tránsito.

Publicidad

El operativo incluirá 21 puestos de control cada noche, ubicados estratégicamente en distintos corredores de la ciudad.

Las autoridades prestarán especial atención a las conductas que puedan poner en riesgo a los usuarios de las vías, así como al cumplimiento de las restricciones de circulación.

Publicidad

¿Por qué Bogotá vuelve a restringir las motos en Halloween?

Las cifras de siniestralidad fueron uno de los principales argumentos del Distrito para adoptar las medidas.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, entre 2022 y 2024, durante los fines de semana de Halloween se registraron en promedio 15 muertes por año en siniestros viales. El 80 % de las víctimas eran motociclistas.

Publicidad

En 2025, cuando se aplicaron restricciones similares, las autoridades reportaron una reducción del 75 % en los siniestros con víctimas fatales, del 50 % en los siniestros con personas lesionadas y del 52 % en el total de siniestros graves, frente al mismo periodo de 2024.

Durante esa celebración también se impusieron 1.711 comparendos y se inmovilizaron 963 motocicletas por incumplir las medidas establecidas.

Publicidad

El Distrito busca mantener esa reducción mediante controles concentrados en los horarios de mayor riesgo.

Prohibidas las tradicionales ‘rodadas del terror’

Otra de las decisiones anunciadas es la prohibición de las caravanas masivas de motociclistas que suelen organizarse durante Halloween.

Publicidad

Estas actividades, conocidas como rodadas del terror, reúnen a conductores y acompañantes disfrazados que recorren distintos sectores de la capital.

Aunque se han convertido en una tradición para algunos grupos, las autoridades advierten que en años anteriores se han presentado concentraciones no autorizadas, congestiones y comportamientos que afectan la seguridad vial.

Publicidad

Por esta razón, el Distrito anunció que no permitirá este tipo de recorridos durante las fechas establecidas.

Seguridad reforzada en nueve localidades de Bogotá

Las restricciones de movilidad estarán acompañadas de un operativo de seguridad y convivencia en distintos sectores de la ciudad.

Publicidad

La Alcaldía anunció que más de 400 colaboradores del Distrito trabajarán de manera articulada con la Policía Metropolitana, la XIII Brigada del Ejército, las alcaldías locales y otras entidades para realizar actividades de prevención y control.

Los operativos se concentrarán especialmente en Suba, Bosa, Fontibón, Usme, Puente Aranda, Teusaquillo, Chapinero, Tunjuelito y Kennedy, localidades donde se espera una alta afluencia de ciudadanos durante las celebraciones.

Publicidad

En estos sectores se reforzarán los patrullajes, la vigilancia en establecimientos comerciales y los controles en parques, corredores viales y zonas de rumba, principalmente durante la noche y la madrugada.

La Secretaría Distrital de Gobierno también desplegará equipos de Inspección, Vigilancia y Control para verificar el cumplimiento de las normas en establecimientos comerciales.

Publicidad

A estas acciones se sumarán funcionarios de Diálogo Social y Derechos Humanos, encargados de acompañar las concentraciones y prevenir conflictos.

El plan incluye actividades pedagógicas para prevenir la violencia intrafamiliar, la violencia sexual contra menores de edad y los delitos informáticos. Según el Distrito, las campañas de prevención y convivencia han llegado a más de 150.000 personas.

Publicidad

Recomendaciones para celebrar Halloween en Bogotá

Además de cumplir las restricciones de movilidad, las autoridades recomendaron a las familias planear sus recorridos, acordar puntos de encuentro en caso de separación e identificar los lugares donde puedan solicitar ayuda.

El Distrito también insistió en la importancia de evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y respetar las normas de tránsito.

Publicidad

Las medidas especiales para motociclistas finalizarán durante la madrugada del martes 3 de noviembre: a las 4:00 a. m. terminará la restricción en los 19 corredores viales y a las 6:00 a. m. concluirá la prohibición de acompañantes.

Lea más: Gramilla de El Campín: los documentos que revelan fallas en el control a Sencia

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.