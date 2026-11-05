Accidente en vía Panamericana: choque de carros dejó dos muertos y 10 heridos

Testigos del hecho señalaron que el bus de servicio público de la empresa Flota Magdalena, adscrito a…

En la mañana de este miércoles 4 de noviembre se presentó un grave accidente de tránsito entre un bus de transporte público y una tractomula, que dejó como resultado dos personas muertas y al menos diez más heridas, en el sector de Chontaduro, jurisdicción del municipio de Rosas, Cauca, sobre la vía Panamericana, en el tramo que conecta a Cali con Pasto.

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Testigos del hecho señalaron que el bus de servicio público de la empresa Flota Magdalena, adscrito a la Línea Gacela, habría presentado problemas en el sistema de frenos, por lo que terminó chocando contra el vehículo de carga, lo que provocó el grave accidente.

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De acuerdo con las autoridades, en la zona se atendió a más de 15 personas lesionadas, mientras que 10 tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales en Rosas, Timbío y Popayán. Adicionalmente, se confirmó la muerte de dos personas en el siniestro vial.

Accidente de tránsito en el municipio de Rosa, en la vía Panamericana entre Cauca y Nariño pic.twitter.com/qBe3sUdRRM — Luchovoltio (@luchovoltios) November 4, 2026

Por la magnitud de la emergencia, el cuerpo de bomberos de Rosas tuvo que emplear maquinaria y equipos industriales para atender a los afectados y retirar los vehículos de la zona, por lo que este tramo de la vía estuvo cerrado completamente en la mañana de este miércoles.

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Ante lo ocurrido, las autoridades señalaron que se realizan las indagaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y las posibles responsabilidades de los conductores, así como las condiciones de los vehículos.

Un hecho similar se registró el 15 de octubre, entre los municipios de Timbío y Rosas, en Cauca, en el que un bus de transporte internacional se volcó. El accidente dejó como resultado cuatro personas muertas y 56 más heridas.