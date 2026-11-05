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Accidente en vía Panamericana: choque de carros dejó dos muertos y 10 heridos

El choque se dio en el municipio de Rosas, Cauca, entre un bus de El Flota Magdalena y un tractocamión.

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Redacción Colombia
Accidente vía Panamericana
Los heridos fueron trasladados a Rosas, Timbío y Popayán.
Foto: Archivo particular

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En la mañana de este miércoles 4 de noviembre se presentó un grave accidente de tránsito entre un bus de transporte público y una tractomula, que dejó como resultado dos personas muertas y al menos diez más heridas, en el sector de Chontaduro, jurisdicción del municipio de Rosas, Cauca, sobre la vía Panamericana, en el tramo que conecta a Cali con Pasto.

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Testigos del hecho señalaron que el bus de servicio público de la empresa Flota Magdalena, adscrito a la Línea Gacela, habría presentado problemas en el sistema de frenos, por lo que terminó chocando contra el vehículo de carga, lo que provocó el grave accidente.

De acuerdo con las autoridades, en la zona se atendió a más de 15 personas lesionadas, mientras que 10 tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales en Rosas, Timbío y Popayán. Adicionalmente, se confirmó la muerte de dos personas en el siniestro vial.

Por la magnitud de la emergencia, el cuerpo de bomberos de Rosas tuvo que emplear maquinaria y equipos industriales para atender a los afectados y retirar los vehículos de la zona, por lo que este tramo de la vía estuvo cerrado completamente en la mañana de este miércoles.

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Ante lo ocurrido, las autoridades señalaron que se realizan las indagaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y las posibles responsabilidades de los conductores, así como las condiciones de los vehículos.

Un hecho similar se registró el 15 de octubre, entre los municipios de Timbío y Rosas, en Cauca, en el que un bus de transporte internacional se volcó. El accidente dejó como resultado cuatro personas muertas y 56 más heridas.

Por Redacción Colombia

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