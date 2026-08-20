Aumentaron las víctimas del derrumbe en mina de oro en Policarpa, Nariño

Captura de video cedida por la Gobernación de Nariño que muestra a un grupo de personas durante tareas de rescate este jueves, en mina de oro a cielo abierto en Policarpa (Colombia). Foto: EFE - Gobernación de Nariño

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Una tragedia se registró en el municipio de Policarpa, en Nariño. Un deslizamiento en una mina a cielo abierto en la vereda de Puerto Rico provocó la muerte de 13 personas, así como dejó cinco heridos. La mayoría de las víctimas eran parte de una comunidad indígena y se dedicaban al barequeo.

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Según informó la alcaldía de Policarpa, el deslizamiento se dio por trabajos en la zona que provocaron el desprendimiento de un talud que terminó cayendo sobre los mineros el pasado miércoles 19 de agosto. Ante lo ocurrido, la comunidad, junto a cuerpos de socorro, utilizaron retroexcavadoras para encontrar a las personas en el lugar a lo largo de la noche y madrugada de este jueves.

Del lugar sacaron a siete personas con vida, que inicialmente fueron trasladadas al Hospital de Policarpa y luego a Pasto, por la gravedad de sus heridas. Personas de la zona indicaron que la mayoría de las víctimas eran indígenas Quillasinga.

De igual forma, se conoció que entre las víctimas hay seis familiares del presidente del Concejo municipal, Manuel Darío Matituy Portillo, entre los que están una hermana, tres sobrinas y dos primos.

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Entre ellos están Sisleny Matituy Portillo, Brenny Luzcelly Gamboa Matituy, Eidy Yulieth Solarte Matituy y Alexandra Viviana Matituy, así como Lorena Solarte Matituy y Yimar David Eraso Matituy.

En la lista también se encuentran Diego Martín Solarte Villamarín, Jener Alsides Jaramillo Solarte, Kevin Sebastián Meneses López, Segundo Edilio Erazo Jaramillo, Gerardo Rojas Segundo y Ángel Erlive Chaves Cabrera.

Tras lo ocurrido, la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño indicó que realiza las investigaciones para determinar responsabilidades. Adicionalmente, hacen el acompañamiento a las familias de las víctimas.

Ante lo ocurrido, la alcaldía de Policarpa pidió a las autoridades revisar las minas ilegales en la región.