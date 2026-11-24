El hecho se registró en la carrera 33 con calle 23, en inmediaciones de la Institución Educativa Domingo Irutia….

Un integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira, Valle del Cauca, fue asesinado en un ataque con arma de fuego ocurrido en el barrio Nuevo. La víctima fue identificada como Julián Andrés Vives, de 42 años, quien se movilizaba en un vehículo junto a su pareja, una mujer que también resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

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El hecho se registró en la carrera 33 con calle 23, en inmediaciones de la Institución Educativa Domingo Irutia. Según la Policía del Valle del Cauca, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contras sus ocupantes.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Vives murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los disparos. Su acompañante, quien es odontóloga y trabaja como contratista del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), recibió atención médica en un centro asistencial.

La Policía informó que, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, adelantó los actos urgentes y las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido. Entre las acciones se encuentra la revisión de cámaras de seguridad del sector, con el propósito de identificar a los responsables y establecer las circunstancias del ataque.

Bomberos de Palmira lamentó la muerte de su compañero

Vives hacía parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira y se desempeñaba como conductor de vehículos de emergencia. Su fallecimiento fue confirmado por integrantes de la institución. La Capitán Aída Elena Córdoba, comandante de Cuerpo de Bomberos, lamentó su muerte, "acaba de fallecer el compañero bombero Julián a causa de heridas con arma de fuego. Dios lo reciba en su gloria".

Por su parte, la Policía y el CTI mantienen las labores de investigación para establecer quiénes participaron en el ataque y esclarecer los motivos del homicidio.