La iniciativa, organizada por la Cruz Roja Seccional Atlántico, tuvo su primera edición en 2015 y se realizó de manera continua hasta 2020. Ahora busca…

Los marimondas, los monocucos, las negritas puloy y los garabatos también tendrán su espacio fuera de los desfiles del Carnaval de Barranquilla. El próximo 30 de enero de 2027 regresará Corre Corre Carnaval, una carrera que combinará actividad física, tradición y solidaridad, después de seis años sin realizarse.

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La iniciativa, organizada por la Cruz Roja Seccional Atlántico, tuvo su primera edición en 2015 y se realizó de manera continua hasta 2020. Ahora busca reunir nuevamente a familias, deportistas y amantes del Carnaval en una jornada recreativa cuyo propósito será recaudar fondos para apoyar a niños, adolescentes y sus familias.

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Los participantes podrán sumarse individualmente, con familiares, amigos o compañeros de trabajo. También podrán asistir con disfraces de los personajes más representativos de la fiesta barranquillera.

¿A quiénes beneficiará la carrera?

Los recursos recaudados se destinarán a dos iniciativas. La primera es el Centro Educativo Integral Cruz Roja, que brinda atención pedagógica a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. Su acompañamiento reconoce las capacidades y necesidades individuales de cada estudiante y busca fortalecer habilidades y competencias cognitivas y lingüísticas.

La segunda beneficiaria será la Fundación Casa Hogar Andrea, organización sin ánimo de lucro que ofrece atención integral y gratuita a niños y adolescentes con enfermedades hemato-oncológicas, así como a sus familias. La fundación recibe a personas que llegan a Barranquilla desde municipios de la región Caribe, otros departamentos del país e incluso Venezuela para acceder a tratamientos oncológicos especializados.

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De acuerdo con la información de la organización, más de 330 niños y sus familias han recibido acompañamiento mediantes servicios de hospedaje, alimentación, transporte hacia centros médicos y apoyo académico durante sus procesos de atención.

Con el regreso de Corre Corre Carnaval, los organizadores buscan recuperar un espacio de encuentro alrededor de la actividad física y las expresiones culturales de Barranquilla. La propuesta también invita a vivir el espíritu de la fiesta desde la empatía y el compromiso con las personas que atraviesan situaciones difíciles.