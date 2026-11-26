Juan Pablo Olivares, empresario mexicano y propietario de la finca hotel Santa Laura, fue asesinado durante la noche del miércoles 25 de noviembre en zona rural de Jericó, en el Suroeste antioqueño. El crimen fue confirmado este jueves por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien anunció una recompensa de hasta COP 200 millones por información que contribuya a esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

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De acuerdo con los primeros reportes, Olivares habría sido atacado con arma de fuego en su propiedad, ubicada en zona rural del municipio. Posteriormente, fue trasladado al hospital de Jericó, donde falleció. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer cómo ocurrió el ataque, quiénes lo perpetraron y cuál fue el móvil del homicidio.

Ofrecen COP 200 millones por información sobre los responsables

Tras confirmar el asesinato, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta COP 200 millones para quienes suministren información que permita identificar a los responsables del hecho. Las personas que tengan información sobre el caso pueden comunicarse a las líneas 314 358 72 12, 321 394 70 94 o al 123.

Además, el mandatario departamental también informó que se realizará un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar lo ocurrido y coordinar acciones con los organismos de seguridad y justicia. En su pronunciamiento, el mandatario exigió esclarecer el homicidio y capturar a los responsables. También expresó su solidaridad con María Isabel Arteaga, esposa de Olivares y, los demás familiares de la víctima.

Anoche fue asesinado Juan Pablo Olivares, ciudadano mexicano y propietario de la finca hotel Santa Laura en Jericó, horas después de los bloqueos viales presentados durante el día.



Hoy adelantaremos un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que abordaremos estos hechos. Desde… pic.twitter.com/zZZVnIM50D — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 26, 2026

¿Quién era Juan Pablo Olivares?

Olivares era propietario de la finca hotel Santa Laura y también había desarrollado actividades comerciales y turísticas en Jericó, municipio al que llegó desde México. Era esposo de María Isabel Arteaga, quien ha defendido públicamente la exploración de cobre en la zona, en medio de las diferencias que existen alrededor del proyecto minero Quebradona, de AngloGold Ashanti.

El empresario y su familia habían denunciado en un comunicado divulgado el año pasado presuntos bloqueos, requisas que consideraban arbitrarias e intimidaciones por parte de personas que, según señalaron, se identificaban como ambientalistas. También manifestaron dificultades para acceder libremente a su propiedad. Estos antecedentes hacen parte de las denuncias previas de la familia, pero no establecen el móvil del homicidio.

Tras conocerse el asesinato, el senador antioqueño Juan Espinal expresó su solidaridad con la familia y pidió celeridad en las investigaciones. El congresista, quien dijo conocer a Olivares y a su esposa, lo recordó como "un hombre cercano, amable, sencillo, servicial" y reclamó que las autoridades identifiquen tanto a los responsables materiales como a quienes habrían ordenado el crimen. También pidió a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía evaluar medidas de seguridad para María Isabel Arteaga.

Ante el apoyo al proyecto minero del círculo cercano del empresario mexicano, se ha señalado a los que han protestado en contra de estar involucrados en el crimen. Ante esto, las comunidades de Jericó que han salido a marchar rechazaron el homicidio, así como los señalamientos que buscan incriminarlos.