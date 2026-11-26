La Alcaldía de Soledad, Atlántico, solicitó formalmente a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) revisar y modificar los avisos instalados en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz que lo identifican como parte de Barranquilla. La administración municipal sostiene que la terminal aérea está ubicada en jurisdicción de Soledad y que esta condición debe quedar clara en la señalización dirigida a los viajeros.

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La petición fue presentada por la Oficina Asesora Jurídica, por instrucciones de la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez. Entre los requerimientos está realizar una inspección técnica y administrativa para establecer cuántos avisos hacen referencia a Barranquilla, dónde están ubicados y quién autorizó su instalación. También pidió retirarlos o modificarlos para que reconozcan expresamente la ubicación del aeropuerto en territorio soledeño.

La petición de Soledad a la Aerocivil

La administración municipal solicitó al director general de la Aerocivil, Arnaud Francois Ferad, verificar la señalización institucional de la terminal y entregar los documentos técnicos, administrativos o contractuales que respaldaron la instalación de los avisos. También pidió a los funcionarios o dependencias responsables de esa decisión y establecer si se tramitaron los permisos correspondientes ante las autoridades municipales.

Otro de los requerimientos plantea implementar un protocolo de control para la señalización institucional y la publicidad exterior visual dentro del aeropuerto, con participación de entidades como el Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad (EDUMAS) y las secretarías de Planeación y Hacienda.

⚖️ La Alcaldía de Soledad exige a la Aerocivil corregir la señalización institucional del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz y respetar la jurisdicción territorial del municipio.



Por instrucción de la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez @alcirasandovali, la Oficina Asesora… pic.twitter.com/7iwtm8PzrH — Alcaldía de Soledad (@soledadalcaldia) November 26, 2026

¿Por qué Soledad reclama el reconocimiento de su territorio?

Para la Alcaldía, el asunto va más allá de la ubicación de unos avisos. La administración advierte que identificar el aeropuerto como para de Barranquilla puede generar confusiones sobre las autoridades que tienen competencias en el territorio y sobre las obligaciones tributarias de las empresas que desarrollan actividades económicas dentro de la terminal.

Además, considera que esta situación reduce el reconocimiento de Soledad como un territorio estratégico para el desarrollo aeroportuario, industrial, comercial y logístico del Atlántico.

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La Oficina Asesora Jurídica sustentó la solicitud en disposiciones constitucionales y legales relacionadas con la autonomía territorial y el respeto por los límites municipales. La administración sostiene que estos límites no pueden modificarse mediante convenios operativos o decisiones administrativas.

Con este requerimiento, Soledad espera que la Aerocivil revise la señalización del aeropuerto Ernesto Cortissoz y garantice que la información entregada a los pasajeros corresponda a la jurisdicción municipal donde está ubicada la terminal aérea.