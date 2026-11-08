Ataque armado en El Retén, Magdalena, dejó un muerto y tres heridos

La víctima fue identificada como Elkin David Gamarra Maldonado. Los tres heridos fueron trasladados a un centro asistencial, donde…

Un joven de 24 años murió y otras tres personas resultaron heridas en un ataque con arma de fuego ocurrido en la noche del sábado 7 de noviembre en un establecimiento comercial del centro de El Retén, Magdalena. La Policía informó que uno de los presuntos responsables fue capturado tras la reacción de las unidades que atendieron el caso.

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La víctima fue identificada como Elkin David Gamarra Maldonado. Los tres heridos fueron trasladados a un centro asistencial, donde reciben atención médica.

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Así ocurrió el ataque en El Retén

De acuerdo con el reporte de la Policía del Magdalena, los hechos ocurrieron hacia las 11:00 de la noche. Dos hombres llegaron al establecimiento comercial y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar. Después, huyeron. La Institución indicó que, tras la reacción policial, uno de los presuntos atacantes fue aprehendido. Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias de la captura.

La Policía de Magdalena señaló que, en coordinación con la fiscalía general de la Nación, adelanta investigaciones para esclarecer los móviles del ataque e identificar a los demás responsables.

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La institución también informó que mantiene acciones operativas en el municipio e invitó a la ciudadanía a entregar información que permita avanzar en el caso a través de la línea de emergencia 123.