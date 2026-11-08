El aeropuerto internacional José María Córdova, que presta servicio a Medellín y al Valle de Aburrá, tendrá cierres programados de su pista entre el 11 y el 29 de noviembre de 2026 por trabajos de mantenimiento. Las restricciones se aplicarán durante 19 madrugadas y sumarán 88 horas, por lo que algunos vuelos podrían presentar ajustes en sus horarios.

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Habrá cierres en el aeropuerto José María Córdova: estos son los horarios

La administración aeroportuaria explicó que las intervenciones buscan fortalecer las condiciones de seguridad y el servicio de la terminal. Los trabajos se realizarán en dos etapas, con horarios diferentes. De acuerdo con el cronograma anunciado por el aeropuerto, los cierres se distribuirán de la siguiente manera:

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Del 11 al 22 de noviembre: la pista estará cerrada entre las 12:30 a.m. y las 5:30 a.m.. Son cinco horas por jornada.

Del 23 al 20 de noviembre: las restricciones serán entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m., para un total de cuatro horas por jornada.

En conjunto, las intervenciones representan 88 horas de restricción en las operaciones aéreas. Los cierres cuentan con autorización de la Aeronáutica Civil y fueron coordinados previamente con las aerolíneas que operan en la terminal.

¿El aeropuerto estará cerrado?

No. La restricción corresponde a la pista y no al edificio de pasajeros. La terminal continuará abierta las 24 horas, por los que los viajeros podrán ingresar y realizar los trámites correspondientes a sus vuelos. Sin embargo, durante las franjas anunciadas no podrán realizarse despegues ni aterrizajes. Por esta razón, las aerolíneas podrían modificar algunos itinerarios.

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Las personas que tengan vuelos programados desde o hacia el José María Córdova entre el 11 y el 29 de noviembre deben consultar directamente con su aerolínea para confirmar si habrá cambios en los horarios de salida o llegada. También se recomienda verificar el estado del vuelo antes de desplazarme hacia Rionegro y revisar las notificaciones enviadas por las compañías aéreas.

El mantenimiento se realizará durante las madrugadas previstas en el cronograma. Una vez finalicen las intervenciones de cada jornada, la pista volverá a estar habilitada para las operaciones aéreas.