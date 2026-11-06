Ataque armado en Marinilla, Antioquia, dejó tres hombres heridos

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió frente a un establecimiento comercial, luego de que se…

Un ataque armado registrado en la noche del jueves 5 de noviembre en el barrio Bellavista, en Marinilla, Oriente antioqueño, dejó tres hombres heridos. Las víctimas, de 24, 30 y 35 años, fueron trasladadas inicialmente al hospital San Juan de Dios del municipio, pero una de ellas tuvo que ser remitida a un centro asistencial de Rionegro.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió frente a un establecimiento comercial, luego de que se alertara a la Policía sobre varias detonaciones. Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron a los tres hombres lesionados en la vía pública.

Publicidad

Según la información entregada por la Alcaldía de Marinilla, un hombre habría realizado los disparos y posteriormente escapado en un vehículo que las autoridades buscan identificar. Los tres heridos fueron atendidos inicialmente en el hospital San Juan de Dios. El hombre de 35 años presentaba una lesión en el tórax y, debido a la complejidad de su estado, fue remitido a la clínica Somer de Rionegro.

Por su parte, los otros dos hombres, de 30 y 24 años, sufrieron heridas en distintas partes del cuerpo. El primero presentó lesiones en el hombro y el codo derechos, además del glúteo izquierdo; el segundo recibió una herida en el antebrazo izquierdo. Según el reporte inicial, ninguno de estos dos casos revestía gravedad.

Investigan posible disputa territorial entre bandas en Marinilla

La Alcaldía señaló que los primeros indicios apuntan a una posible disputa territorial entre estructuras delincuenciales. Sin embargo, esta hipótesis todavía es materia de investigación y no se ha establecido el móvil del ataque. La Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad de Marinilla, con apoyo del Centro de Monitoreo y Control, adelantan entrevistas en el sector y revisan las cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.

Rechazamos contundentemente los hechos de violencia ocurridos en el barrio Bellavista.



Hemos solicitado a las autoridades actuar con toda determinación para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables. pic.twitter.com/sliS1zvSn8 — Alcaldía de Marinilla (@mmarinilla) November 6, 2026

A través de un pronunciamiento, la Administración municipal rechazó el hecho y aseguró que puso su capacidad institucional a disposición de las autoridades para contribuir al esclarecimiento del ataque y preservar la seguridad en el municipio.