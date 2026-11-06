Vendedores bloquean vías del centro de Cali tras operativo que retiró 41 puestos

La intervención fue adelantada durante la madrugada por la Secretaría de Seguridad y Justicia en la carrera 9, entre…

Las protestas de vendedores informales generaron este viernes 6 de noviembre afectaciones en la movilidad del centro de Cali, luego de un operativo de recuperación del espacio público en el que fueron retirados 41 puestos y casetas. Los comerciantes rechazaron el procedimiento y bloquearon varias vías para expresar su inconformidad.

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La intervención fue adelantada durante la madrugada por la Secretaría de Seguridad y Justicia en la carrera 9, entre calles 13 y 13A. Según la Administración Distrital, el objetivo es recuperar el espacio público y facilitar trabajos de re parcho en la malla vial del sector.

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Las manifestaciones ocasionaron cierres en distintos puntos del centro de la ciudad. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad, se levantaron los bloqueos en la calle 15 con carrera 8 y se habilitó nuevamente el paso por la carrera 10 con calle 15. Sin embargo, la dependencia informó que se presentan nuevos bloqueos en la carrera 5 con calle 14 y en la calle 13 con carrera 8. Por esta razón, recomendó a los conductores tomar vías alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

La protesta también afectó la operación del sistema de transporte MÍO. Metrocali reportó retrasos en varias rutas debido a los desvíos y anunció el cierre temporal de las estaciones Centro y Fray Damián.

⚠️#ATENCIÓN⚠️



Por una situación de orden público en la Cl. 13 con Kr. 8, las rutas T31 – T50 – T40 – T62 – T52 – E37 – E21 – P21E – P62D – P52D – P27D – P21A – P60B – P24B – P40A – P40B presentan retrasos debido a desvíos. pic.twitter.com/TGmng3o1Cs — METROCALI MIO (@METROCALI) November 6, 2026

¿Por qué protestan los vendedores informales en Cali?

Los comerciantes expresaron su rechazo al retiro de los puestos y manifestaron preocupación por las afectaciones a sus actividades económicas. Algunos señalaron que el procedimiento fue sorpresivo y que podría desconocer acuerdos previos con la Administración Distrital.

El operativo dejó 41 puestos retirados. De acuerdo con el balance de la Alcaldía, 16 fueron desmontados voluntariamente, 4 casetas fueron destruidas y se retiraron 34 metros cúbicos de escombros. La intervención permitió recuperar cerca de 600 metros cuadrados de espacio público.

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Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Justicia afirmó que le procedimiento no busca perseguir a los vendedores informales, sino facilitar el ordenamiento del sector y las labores de Re parcheo. La entidad también señaló que algunos puestos tenían conexiones irregulares a los servicios públicos y recordó que no está permitido dejar congeladores, casetas o toldos abandonados en el espacio público por más de 24 horas.

La Secretaría informó que los elementos retirados, que según la entidad se encontraban en condición de abandono, fueron trasladados a un centro logístico y permanecen bajo custodia mientras se identifica a sus propietarios. Además, la Administración señaló que adelanta conversaciones con líderes de los vendedores para explicarles los procedimientos y canales establecidos para solicitar la devolución de la mercancía.