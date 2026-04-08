Crecen las tensiones por el impuesto predial, ¿qué está pasando?

El PMU coordina acciones con alcaldías y fuerza pública para prevenir bloqueos durante las manifestaciones convocadas el 9 de abril. Foto: Archivo Particular

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La Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer seguimiento a las protestas convocadas para el 9 de abril, en rechazo al incremento del impuesto predial tras la actualización catastral.

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La medida busca coordinar acciones con alcaldías, la Fuerza Pública y los líderes de las manifestaciones para garantizar el desarrollo de la jornada sin afectaciones. Además, el PMU permitirá hacer monitoreo en tiempo real de posibles concentraciones y tomar decisiones ante eventuales afectaciones a la movilidad o el orden público.

¿Por qué protestan?

De acuerdo con las autoridades, el malestar ciudadano se origina en el aumento del impuesto predial, debido a que en algunos casos el cobro se duplicó tras la actualización catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Este proceso consiste en la revisión y ajuste del valor de los predios con base en sus características físicas, ubicación y condiciones del mercado inmobiliario, lo que impacta en el cálculo del impuesto predial.

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En algunos sectores, propietarios han manifestado a las autoridades su inconformidad al considerar que los nuevos avalúos no reflejan la realidad económica de los propietarios. Esta situación ha generado inconformidad en distintos municipios del departamento, así como en el área metropolitana de Bucaramanga.

Monitoreo y puntos clave

A través de sus canales oficiales, la Gobernación de Santander informó sobre la activación de medidas de seguimiento y coordinación.

Según el secretario del Interior de Santander, Óscar Eduardo Hernández, “desde la administración departamental se adelanta un trabajo de articulación institucional y diálogo con los convocantes. Hemos estado articulando desde la institucionalidad y realizando reuniones de coordinación de garantías con los líderes de la protesta”.

Las autoridades mantienen especial vigilancia en el área metropolitana de Bucaramanga, especialmente en el sector de la autopista a la altura del parador “Papi, Quiero Piña” de Floridablanca. También se monitorean otros puntos como Lebrija y la ruta Comunera, entre San Gil y Socorro, donde podrían registrarse concentraciones o bloqueos.

El objetivo es evitar bloqueos

Según las autoridades, se hará un acompañamiento permanente de la fuerza pública y autoridades de tránsito para prevenir cierres totales de las vías. Asimismo, se prevé habilitar canales de diálogo con los manifestantes durante la jornada, con el fin de atender inquietudes y reducir posibles tensiones.

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Desde la Gobernación indicaron que “el acompañamiento busca garantizar tanto el derecho a las protestas como la movilidad de quienes no participarán en las manifestaciones; el objetivo es evitar afectaciones mayores en el departamento”.