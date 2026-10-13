Capturan a hombre que habría amenazado con un machete a uniformados en Santander

De acuerdo con la información entrada por las autoridades, los policías encontraron al hombre en aparente estado de exaltación y le…

Un hombre fue capturado en Villanueva, Santander, luego de protagonizar un episodio de tensión con la Policía mientras portaba un machete. El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de un colegio del municipio y terminó con una medida de aseguramiento en centro carcelario. Ninguno de los uniformados resultó herido.

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De acuerdo con la información entrada por las autoridades, los policías encontraron al hombre en aparente estado de exaltación y le ordenaron soltar el arma blanca. Sin embargo, presuntamente desatendió las instrucciones e intentó agredir a los uniformados con el machete, por lo que fue necesario intervenir para controlar la situación.

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Según el reporte entregado por la Policía de Santander, el hombre también habría ingresado sin autorización a una vivienda del sector. El propietario pidió ayuda a las autoridades, que intervinieron para retirarlo del inmueble. Durante el procedimiento, los policías incautaron el machete y capturaron al señalado, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de violencia contra servidor público.

Juez ordenó medida de aseguramiento en prisión

Tras las actuaciones judiciales, un juez impuso al hombre una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra. Las autoridades indicaron que el capturado registraba reportes previos relacionados con amenazas a residentes a Villanueva, así como comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia e incautaciones anteriores de armas blancas. La responsabilidad del hombre por los hechos investigados deberá ser determinada por la justicia.