Cantante de música popular sufrió accidente de tránsito en Antioquia: esto se sabe

El cantante de música popular Juan Carlos Hurtado, conocido artísticamente como El Andariego, sufrió un accidente de tránsito el domingo 11 de octubre en la vereda Tasajo, zona rural de Sonsón, Antioquia. El artista se desplazaba hacia el municipio de Nariño, donde tenía programada una presentación durante las Fiestas de las Cosechas, después de cumplir con otro compromiso musical en Anserma, Caldas.

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Según la información conocida, el vehículo en el que viajaba terminó contra un barranco. Tras lo ocurrido, circularon versiones sobre las posibles causas del siniestro, mientras las autoridades avanzaban en las verificaciones correspondientes.

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¿Qué dijo "El Andariego" sobre el accidente?

A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante envió un mensaje para tranquilizar a sus seguidores y explicó que viajaba con su yerno. Según su relato, el cansancio acumulado durante los desplazamientos habría influido en lo ocurrido. "El tema de las trasnochas y los viajes, pues siempre hay micro sueños. Y en un micro sueño, pues nos trepamos al barranco, pero pues todo está perfectamente bien", expresó el artista.

Además, confirmó que ninguno de los dos ocupantes sufrió lesiones de gravedad y que el vehículo presentó daños materiales. Pese al accidente el cantante logró llegar a Nariño y cumplir con el compromiso musical que tenía programado en las Fiestas de las Cosechas. Después de la presentación, el artista compartió un mensaje en que el agradeció por seguir con vida y poder continuar con su carrera musical.

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Las circunstancias del accidente deberán establecerse a partir de las verificaciones de las autoridades. Por ahora, el cantante ha asegurado que tanto él como su acompañante se encuentran bien.