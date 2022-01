Carro que rodó por una calle dejó por lo menos dos heridos en San Gil, Santander

El hecho se registró sobre las 6:30 de la tarde. Foto: Captura de pantalla de video de El Regional

Un accidente registrado en la noche del pasado 6 de enero en el centro de San Gil alarmó a los habitantes del municipio y dejó a por lo menos dos personas heridas, luego de que una camioneta, que al parecer manejaba una turista, subió por una calle empinada sin paso vehicular.

“La señora trataba de subir la calle y en la parte alta de la vía empinada, se quedó el carro y se vino para atrás”, relató uno de los testigos del hecho al medio local El Regional. Mientras caía, el vehículo chocó con un taxi, una motocicleta y finalmente contra otra camioneta que la detuvo.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de San Gil, sin lesiones graves. El conductor del carro afectado dijo al mismo medio que salió ileso, pero que su esposa, que iba de copiloto, fue trasladada al hospital, por un golpe leve en la cabeza. El hombre explicó que no pudo evitar la colisión con la camioneta por la velocidad con la que venía en la bajada.

La denuncia de algunos de los testigos del accidente y de usuarios en redes sociales es que la vía por la que subía la camioneta, la calle 11 entre carreras 8 y 9, no cuenta con la señalización adecuada para indicar que no hay paso vehicular. De hecho, en una de las esquinas por las que se ingresa a la vía hay un anuncio que indica que la calle 11 continúa hacia arriba, lo que puede resultar confuso para personas que no conozcan la ciudad.