Casa de tres pisos colapsó en Pereira tras una semana del terremoto

Imagen del video captado por testigos del desplome de una casa en Pereira una semana después del terremoto. Foto: Redes sociales

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Una edificación de tres niveles que había quedado seriamente comprometida por el terremoto del 10 de agosto en Colombia colapsó de forma súbita durante la mañana de este martes 18 de agosto de 2026 en el centro de Pereira. El derrumbe se produjo en la calle 26, entre carreras 10 y 11.

Según relataron testigos, un fuerte ruido alertó a los transeúntes del desplome y, posteriormente, una polvareda se levantó sobre la zona. Quienes caminaban por el andén tuvieron que correr para evitar ser alcanzados por los escombros.

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Varias grabaciones difundidas en redes sociales registraron lo ocurrido durante el colapso y minutos después del suceso. En algunos de ellas se escucha a un hombre advertir a las personas que pasaban bajo la estructura, mientras que en otros videos los ciudadanos informan la ubicación del colapso para que sea atendido.

El Cuerpo de Bomberos y los organismos de emergencia se trasladaron al punto para revisar el estado de lo que quedó de la construcción y descartar que hubiera personas atrapadas. De acuerdo con la información preliminar, no había personas dentro de la vivienda pues ya se había emitido una alerta sobre ella, así como una orden de desalojo por el peligro que representaba tras los daños que sufrió en el sismo.

El caso encendió las alarmas sobre las construcciones que quedaron debilitadas por el temblor.

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Según el balance entregado por el Puesto de Mando Unificado (PMU) de Pereira este 18 de agosto, la emergencia deja en la ciudad 260 personas rescatadas, 259 heridas y 132 desaparecidas. El alcalde Mauricio Salazar informó que el sismo afectó a más de 120.000 habitantes y que el estimado de viviendas comprometidas asciende a 35.263.

En los reportes iniciales, la Alcaldía había contabilizado 65 edificaciones colapsadas, concentradas principalmente en la zona céntrica. En el sector de La Lorena, además, 137 apartamentos deberán ser demolidos por el riesgo estructural que presentan.

Se espera que los organismos técnicos determinen en qué condiciones se encontraba la vivienda antes del colapso y puedan precisar a qué tipo de daños obedeció el desplome. Mientras tanto, los bomberos y las unidades de gestión del riesgo acordonaron la zona para que los escombros sean removidos.